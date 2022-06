Desenvolvimento Social promove palestra de conscientização sobre o trabalho infantil em Água Quente, no interior - Divulgação

Publicado 24/06/2022 20:59

A Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Alto e da equipe do Programa Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), esteve, na última quarta-feira, 22, na Escola Municipal Alcino Francisco da Silva, em Água Quente, no 3º Distrito, para ministrar palestra preventiva sobre o trabalho infantil.



As coordenadoras do CRAS e do PETI conversaram com os jovens e com seus pais sobre o que se caracteriza como trabalho infantil e quais os riscos da prática para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Ao final, um concurso de redação sobre a temática foi lançado para todos os alunos da unidade escolar.



A palestra foi ministrada para 160 crianças e adolescentes entre 13 e 15 anos. Na ocasião, foram apresentadas as diferentes formas de trabalho infantil, como ele se caracteriza nos dias atuais e quais as formas de combatê-lo. Juntamente com a palestra, um concurso de redação foi criado para estimular as crianças a pensar sobre o tema e apresentar soluções para que a comunidade escolha possa identificar e combater de forma ativa o trabalho infantil.



O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil foi criado em 1996 como ação do Governo Federal, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), inicialmente para combater o trabalho de crianças em carvoarias no Mato Grosso do Sul, sendo expandido progressivamente para as outras regiões do Brasil e se adaptando ao combate de outros diversos tipos de trabalho infantil. A partir de 2011 o PETI foi instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) como um programa intersetorial da Política Nacional de Assistência Social, que compreende transferência de renda, trabalho social e oferta de serviços socioeducativos para as famílias das crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil.