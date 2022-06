Projeto Olhar Teresópolis leve estudantes de Teresópolis em tour pela cidade - Divulgação

Publicado 26/06/2022 15:33

Alunos das redes municipal e privada tiveram a oportunidade de conhecer a cidade de uma forma diferente. Através do Projeto 'Olhar Teresópolis', da Secretaria de Turismo, as crianças realizaram um passeio pela cidade para conhecer alguns pontos turísticos e aproveitar o momento para aprender um pouco mais sobre a história da região. O passeio aconteceu na segunda-feira (20) e terça-feira (21), com alunos da Escola Municipal Pastor Assis Cabral; e na quarta-feira (22), com alunos do Centro de Ensino Atualizado (CENA).

Durante o passeio, professores e alunos seguiram um roteiro que tem como proposta valorizar a história de Teresópolis, através de passeios aos patrimônios históricos e culturais do município.

Guiados pelo Subsecretário de Turismo, Henrique Silva, este projeto possibilita que alunos aprendam de uma forma leve e divertida. “É de extrema relevância que os nossos alunos tenham acesso a esta riqueza cultural que é conhecer a história da nossa Teresópolis. A proposta do tour é justamente mostrar aos nossos pequenos a beleza da cidade, e com esta iniciativa, eles têm a chance de vivenciar essa experiência visual, conhecendo os detalhes de cada local e passando a entender a importância histórica e cultural de cada ponto visitado. Contando a história estamos contribuindo para que eles aprendam um pouco mais sobre a cidade onde vivem”, disse.

Os 220 alunos da rede municipal, do Pré I ao 5º ano, visitaram e puderam aprender um pouco mais sobre a história de importantes pontos turísticos da cidade como o Mirante do Soberbo, o Horto Municipal, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e a Praça Baltazar da Silveira. Além da visita aos atrativos da região, as crianças conheceram o prédio da Prefeitura e foram recebidos pelo Prefeito Vinicius Claussen no hall de entrada.

Na quarta-feira (22), 28 alunos da escola CENA visitaram a Prefeitura e em seguida estiveram na Câmara Municipal, onde foram recepcionados pelo Vereador Maurício Lopes.