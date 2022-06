Secretária de Saúde, Dra. Clarissa Rippel, durante a XV Conferência Municipal de Saúde de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 27/06/2022 21:56

Durante o último sábado (25), representantes da saúde pública de Teresópolis e membros de entidades da sociedade civil participaram da XV Conferência Municipal de Saúde. Realizada no Centro de Atividades Comunitárias da Paróquia de Santa Teresa, o evento debateu propostas e ideias para aprimorar o Sistema Único de Saúde (SUS) do município.



O encontro teve como tema “Em defesa da vida, da democracia e do SUS: os caminhos para a consolidação da saúde pública como política pública em Teresópolis”. O evento contou com participação do Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Valdir Paulino; da Presidente da Comissão Organizadora da XV Conferência Municipal de Teresópolis, Maria de Fátima Moreira da Silvia; da Secretária da Comissão Organizadora, Dra. Edneia Martuchelli. Também contou com presença da Secretária de Saúde, Dra. Clarissa Rippel; das subsecretárias de Atenção Básica à Saúde, Dra. Cláudia Miguel e Adriana Chaves; e da Atenção Integral à Saúde, Dra. Michelli Nogueira. Além de outros convidados, também prestigiou a conferência o vereador Maurício Lopes, relator da Comissão de Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal.



Ao longo do dia, grupos discutiram 8 temas diferentes ligados à gestão do SUS no município e como este serviço pode ser melhorado e ampliado para benefício da população de Teresópolis. “O papel da conferência para nossa cidade é de uma importância fundamental porque é dela que sai propostas que buscam atender as demandas da população e dos gestores da saúde pública. Nosso trabalho é apoiar os integrantes para conseguirmos alcançar todos os objetivos”, disse a Secretária de Saúde, Dra. Clarissa Rippel.



Propostas da Conferência Municipal de Saúde

De acordo com o Conselho Municipal de Saúde, os assuntos debatidos durante a conferência devem compor um relatório final em até 30 dias após a realização do evento. Este documento será em caminhado aos gestores local e estadual de saúde, bem como ao Conselho Estadual de Saúde, participantes delegados e também à Câmara Municipal de Vereadores. “A conferência possui caráter deliberativo, o que ela define tem extrema relevância pública e deve ser considerado pelos gestores das políticas e pela sociedade”. Explicou o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Valdir Paulino.



Homenagem às vítimas da Covid-19

A XV Conferência Municipal de Saúde foi a primeira ocorrida desde o começo da pandemia de Covid-19 e a ocasião serviu como uma homenagem aos membros do grupo que faleceram devido à doença.

Ainda durante a abertura da conferência, os familiares das vítimas receberam o reconhecimento pelos anos de contribuição ao município. Também houve uma salva de palmas para os demais profissionais de saúde que trabalharam durante a pandemia de Covid-19, em todo o município.



O momento foi reconhecido pelo palestrante convidado do dia, o Prof. Alcindo Ferla, também membro titular da Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho do Conselho Nacional de Saúde (CIRHRT/CNS). “Eu gostaria muito de agradecer pelo convite e esta homenagem foi uma das coisas mais bonitas que eu experimentei em eventos como esse. É muito emocionante reconhecer a contribuição e trabalho de colegas que ajudaram no avanço da saúde pública da região e que nos deixaram em decorrência da Covid-19. A lembrança deles deve nos servir de força para continuar a luta”, disse.