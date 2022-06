SAMU realiza 2733 atendimentos em 6 meses de funcionamento em Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 27/06/2022 22:04

O Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU) completou 6 meses de operação em Teresópolis na última quinta-feira (23). Inédito no município e integrada à Rede de Urgência e Emergência de Teresópolis, o serviço já foi responsável por 2.733 atendimentos até o momento, sendo 1.413 atendimentos com envio de equipe e 1.320 sem o envio de equipe.



O SAMU opera na cidade e interior durante 24h na prestação de atendimentos e/ou resgates de pacientes em situação de emergência com necessidade de intervenção especializada imediata. “Esses 6 meses de atividade do SAMU em Teresópolis é resultado de todo um esforço de nossa gestão em atender uma antiga demanda da população por um atendimento eficiente e de qualidade. Com parceria do Governo Federal e Estadual possibilitamos essa conquista e continuamos na busca de novos projetos”, disse o Prefeito de Teresópolis, Vinicius Claussen.



A equipe do SAMU é formada por 25 profissionais, sendo: 4 técnicos de enfermagem, 6 enfermeiros, 7 médicos e 8 socorristas. A sede em Teresópolis fica na Rua Júlio Rosa, ao lado da Secretaria de Saúde, em local central, de onde as equipes podem se deslocar rapidamente para os atendimentos. Duas ambulâncias são dedicadas exclusivamente para o serviço.



Atendimento de urgência

A equipe do SAMU é responsável pelo atendimento e resgate de pessoas acidentadas em vias públicas e domicílios, além de uma série de situações que incluem chamados de socorro à: dores no peito de aparecimento súbito; crises convulsivas (ataques e convulsão); situações de intoxicação ou envenenamento; queimaduras graves; trabalhos de parto com situação de risco; perda de consciência (desmaio); queda acidental; hemorragias e crise hipertensiva.



Outras emergências continuarão sendo de competência do Corpo de Bombeiros, tais como: acidentes de trânsito com feridos; ferimentos por arma de fogo ou arma branca; agressão; quedas com ferimentos e fraturas; ataques de animais; choques elétricos graves; afogamentos e queimaduras (por calor, substâncias químicas e etc).



“Toda a população de Teresópolis se beneficia deste serviço uma vez que ele inova no auxílio imediato de diversos casos de acidentes. Nossa cidade possui muitas pessoas idosas que precisam de um atendimento diferenciado e ágil, que é feito pelos profissionais altamente capacitados do SAMU. Cada atendimento realizado é um orgulho para todos nós e servo como medida para melhorias futuras”, afirma a Secretária de Saúde, Dra. Clarissa Rippel.



Funcionamento do serviço

O chamado pode ser feito pelo número 192 ou pela linha auxiliar (24) 2244-4150. As ligações feitas ao SAMU são coordenadas pela Central de Regulação de Urgências (CRU), localizada em Petrópolis, que é responsável por priorizar as chamadas de maior urgência e acionar as equipes em Teresópolis para prestar o socorro. Profissionais técnicos também oferecem ajuda por telefone, em casos de necessidade.

Após o chamado para realização do atendimento de socorro, as equipes têm até 60 segundos para se preparar, entrar na ambulância e buscar o paciente que precisa de ajuda.

A manutenção do serviço é custeada pelos governos federal e estadual, através de um convênio assinado em 12 de agosto de 2021.