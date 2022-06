Prefeito Vinicius Claussen é apresentado na etapa nacional do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2022 - Divulgação

Publicado 29/06/2022 23:13

Teresópolis foi destaque no cenário nacional ao ser um dos finalistas da XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, nesta terça-feira, 28, na sede do Sebrae Nacional, em Brasília. O Prefeito Vinicius Claussen representou o município, que concorreu na categoria ‘Compras Governamentais’, eixo que Teresópolis sagrou-se vencedora na etapa estadual, em abril deste ano.



“Vivemos mais um dia histórico para Teresópolis nesta terça-feira, dia 28, quando tivemos a honra de representar nosso município na Final do Prêmio Prefeito Empreendedor, em Brasília. Após sairmos vencedores na fase estadual, incluímos nosso município entre os 1.300 finalistas do Brasil. Isso significa uma grande vitória para o desenvolvimento educacional e deixa um legado para nosso empreendedorismo. Meu agradecimento a todos que fizeram história conosco, em especial, os servidores da Prefeitura, o time de secretários, e a parceria incansável do Sebrae”, frisou o Prefeito Vinicius Claussen, que estava acompanhado dos secretários municipais Lucas Guimarães (Trabalho, Emprego e Economia Solidária), Fabiano Latini (Fazenda), Lucas Pacheco (Administração) e Vinicius Oberg (Ciência e Tecnologia).



Além de todas as iniciativas já implementadas pela gestão do Prefeito Vinicius Claussen, foi lançado, no último dia 21, o Painel de Monitoramento das Contratações Públicas da Prefeitura de Teresópolis, que pode ser acessado pelo link https://teresopolis.rj.gov.br/datatere/paineis/. Desenvolvida pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, a plataforma que monitora a participação dos pequenos negócios nas contratações municipais é interativa e dinâmica, com atualização em tempo real.



A Premiação



A etapa nacional da XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor contou com a presença dos prefeitos vencedores das etapas estaduais de todo o Brasil. Teresópolis ficou entre os 199 finalistas, entre os mais de 1.300 municípios brasileiros participantes. A cerimônia marcou os 20 anos da iniciativa, que, desde 2001, reconhece os gestores públicos comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, a partir de projetos que estimulam o empreendedorismo, a competitividade dos pequenos negócios e a modernização da gestão pública.



A XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor bateu recorde de inscrições com 1.615 projetos habilitados, de 1.327 municípios distintos. Ao todo, 182 prefeitos de todas as 27 unidades da federação foram selecionados para a etapa nacional do Prêmio, com 199 projetos inscritos que venceram as etapas estaduais.



Etapa Estadual



Pela segunda vez, na gestão do Prefeito Vinicius Claussen, o município recebeu, em abril deste ano, um prêmio de reconhecimento pelo incentivo e estímulo ao empreendedorismo. Dos 73 projetos inscritos, 50 foram habilitados, selecionando os 30 municípios concorrentes às oito categorias da XI edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Teresópolis concorreu em duas das oito categorias, vencendo em 'Compras Governamentais', com o projeto 'Compre em Terê', que estimula as compras públicas nas ações de fomento à participação dos Pequenos Negócios' locais nas aquisições e contratações da Prefeitura, dando mais oportunidades ao micro e pequeno empreendedor de Teresópolis.

Entre os benefícios para o município, a injeção de dinheiro na economia pelo GFED (Gestão Financeira Escolar Descentralizada), pelos Cartões Alimentação e Cartão Social, a Chamada Pública da Merenda Escolar, os Editais da Lei Aldir Blanc, os Editais com itens exclusivos ou com prioridade para os Pequenos Negócios, o Pregão Eletrônico e a participação de 98,04% dos Pequenos Negócios nas Compras Homologadas para ME/EPP (2020/2021) no ComprasNet (Portal de Compras do Governo Federal).



A Prefeitura de Teresópolis também concorreu ao ‘Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor’ na categoria ‘Cidades Empreendedoras’, com o programa municipal ‘Pra Cima Terê’. O 'Pra Cima Terê' é voltado para o fortalecimento da economia e geração de empregos, com a demonstração ações econômicas realizadas em continuidade ao Programa Cidades Empreendedoras, no qual Teresópolis foi a vencedora em 2019, com ações de desburocratização, empreendedorismo no ambiente escolar, fomento a Agricultura Familiar, Espaço do Empreendedor, fomento ao Microempreendedor Individual, ações de Compras Públicas para os Pequenos Negócios e fortalecimento do Ambiente de Negócios. Até hoje Teresópolis é a única participante do programa ‘Cidades Empreendedoras’ a ter cumprido as evidências nos 86 itens estabelecidos pelo Sebrae/RJ.