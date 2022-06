6 meses do lançamento do programa Terê Sorridente com 2400 atendimentos - Divulgação

6 meses do lançamento do programa Terê Sorridente com 2400 atendimentosDivulgação

Publicado 29/06/2022 23:36

O Programa “Terê Sorridente” está completando 6 meses de atividades, levando tratamentos odontológicos à população nas unidades de saúde da cidade e interior. Lançada pelo Prefeito Vinicius Claussen em dezembro de 2021, a iniciativa voltada para ampliação do acesso da população a tratamento odontológico já realizou 2.483 atendimentos em Teresópolis.



Durante este período, foram contratados 13 profissionais, entre dentistas e técnicos de saúde bucal, para trabalharem no programa. A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Saúde, também reativou 10 consultórios de saúde bucal na rede da Atenção Primária à Saúde. Desta forma, hoje o tratamento é disponibilizado nas unidades de saúde dos seguintes bairros: Alto, Albuquerque, Beira Linha, Fonte Santa, Meudon, Pimenteiras e Rosário – na cidade, e em Água Quente, Bonsucesso, Fazenda Alpina, Venda Nova e Vieira – no interior.



Casos de emergência são atendidos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) e no Cemusa; pacientes com necessidade especiais são encaminhados ao Centro Especializado de Odontologia (CEO).



Ainda há um trabalho em conjunto ao Programa Saúde na Escola (PSE), onde profissionais de Odontologia levam educação em saúde a alunos das escolas municipais de toda a cidade. Além disso, a população de rua também é alvo de ações feitas por equipe multidisciplinar responsável por avaliações especializadas.



“A recuperação da Odontologia a nível de saúde pública foi um dos grandes avanços que tivemos em muitos anos. Nossos profissionais estão capacitados e unidos para solucionar cada caso que surge no dia a dia dos bairros de nosso município. Continuamos trabalhando para que o serviço se expanda e melhore”, disse a secretária de Saúde, Dra. Clarissa Rippel.



Como realizar uma consulta odontológica

O agendamento de consultas odontológicas pode ser feito na unidade de saúde mais próxima e, em determinados casos, equipes da Atenção Primária à Saúde realizam busca ativa com objetivo de avaliar os pacientes que necessitam de atendimento diferenciado.



Reestruturação da saúde pública

O serviço marca um momento de reestruturação da Secretaria Municipal de Saúde e a retomada de atendimentos especializados que estavam precários antes da atual gestão assumir a Prefeitura, em 2018.



Desde que foi implantada, há 22 anos, a rede de Odontologia contava com 60 cirurgiões dentistas e 40 auxiliares de saúde bucal, que atuavam em 14 unidades fixas e 2 móveis. Quando a atual gestão municipal assumiu, essa rede possuía apenas 19 cirurgiões, 18 auxiliares que não estavam relacionados ao programa “Terê Sorridente” e se dividiam entre 5 unidades de saúde.



“É um empenho de nossa gestão garantir o acesso de qualidade à saúde bucal das famílias de Teresópolis. Nós ouvimos os diversos pedidos da população e líderes comunitários de cada bairro e assim, pudemos definir um projeto que melhor atendesse as necessidades de cada região do município”, explicou o Prefeito Vinicius Claussen.