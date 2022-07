Comemorações de 131 anos de Teresópolis - Reprodução Mídias Sociais

Comemorações de 131 anos de TeresópolisReprodução Mídias Sociais

01/07/2022

Programação variada movimentará julho, mês do Aniversário da Cidade. Para celebrar, a Prefeitura elaborou um calendário de atrações, em conjunto com instituições e a colaboração de promotores de eventos.



"Tenho muito orgulho de ser prefeito de Teresópolis, terra de belezas incomparáveis, de gente trabalhadora e solidária, e de contribuir para o desenvolvimento da cidade onde nasci. São 131 anos de uma Teresópolis que vem superando desafios e seguindo o caminho para ser cada vez mais justa e cidadã. Parabéns aos teresopolitanos e a todos que escolheram a cidade para viver e que, a cada dia, contribuem para o seu crescimento! É uma página que viramos para conquistar novos sonhos, novas realizações e continuar neste processo contínuo de transformação, reescrevendo a história da nossa tão amada Terê", parabeniza o Prefeito Vinicius Claussen.



Confira a agenda até a próxima quarta, 06 de julho, quando Teresópolis completa 131 anos de emancipação político-administrativa:



As festividades terão início nesta sexta, 01 de julho, com a sessão solene comemorativa ao 131º aniversário de Teresópolis, realizada pela Câmara Municipal, às 19h, no Teatro do Espaço Cultural Higino. Com entrega de títulos de cidadão honorário de Teresópolis e de Medalhas George March.



Já no sábado, 02 de julho, a programação será voltada para os esportes. Pela manhã será realizada a abertura da 2ª edição da maratona ‘Claro Uphill Serra dos Órgãos 2022’, realização da X3M Entretenimento em parceria com as secretarias de Esporte e Lazer e de Turismo. Neste dia, acontece a prova inédita de 5km. Também haverá a abertura dos Jogos Estudantis Municipais de Teresópolis 2022, com a partida Amigos do Romário e Amigos de Terê, às 10h, no Teresópolis Futebol Clube.



Continuando a programação especial, no domingo, 03 de julho, missa em ação de graças pelo 131º aniversário de Teresópolis, às 10h30, na Matriz de Santa Teresa. Ainda no domingo, pela manhã, acontecem as competições de 8.5 km e 21km no Uphill. Às 15h, acontece a apresentação da Orquestra Feso Pro Arte, no Música na Matriz, na Matriz de Santa Teresa.



A programação continua na segunda, 04 de julho. Na parte da manhã, Contação de Histórias com o Grupo Teatral Atitude, às 10h, na Casa da Memória Arthur Dalmasso. E à noite, culto em ação de graça pelos 131 anos de Teresópolis, realização do COPETE, às 19h, na igreja Assembleia de Deus (Rua Melvin Jones, 142 - Meudon).



Na terça-feira, dia 5 de julho, as atividades continuam. Na Casa de Portugal começa o curso de História de Teresópolis, com Dr. Jorge Nascimento Ferradeira. A iniciativa é uma realização da Casa de Portugal e Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis.



E na quarta-feira, 6 de julho, aniversário da cidade, com o tradicional Desfile Cívico em homenagem aos 131 anos de Teresópolis. Com tema ‘Teresópolis, orgulho dos filhos teus, conectando passado, presente e futuro’, o mesmo será realizado no Parque Regadas, no centro da cidade, a partir das 10h.

