Feira do Livro Teresopolitano anima as comemorações dos 131 anos de TeresópolisBruno Nepomuceno

Publicado 04/07/2022 19:55

Aberta neste domingo, 03/07, durante o Festival ‘Arraiás de Terê’, a 1ª Feira do Livro Teresopolitano é uma ótima oportunidade para os leitores conhecerem os trabalhos de escritores de Teresópolis. Entre as obras, muitos contos, poemas e histórias para os públicos infantil e adulto.



Iniciativa da Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e da Academia Teresopolitana de Letras (ATL), a feira integra a programação dos 131 anos de Teresópolis e pode ser visitada até o próximo domingo, 10/07, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras, das 10h às 19h. Entrada franca.



“Muito bom unir uma manifestação cultural popular com o erudito no mesmo espaço, divulgando os escritores da nossa cidade”, opinou o presidente da ATL, Delmo Ferreira. Autor de vários livros, o acadêmico está com 3 títulos na feira: ‘Zé Pelintra, o Rei da Noite’ e ‘As vidas e as mortes de João Cambinda’, para o público adulto, e ‘Histórias de um preto velho’, com lendas africanas adaptadas para o público infantil.



“Teremos uma variada programação até o final de julho na Casa de Cultura em comemoração aos 131 anos de Teresópolis, sempre com entrada franca. Prestigiem nosso espaço cultural e festejem o Aniversário da Cidade conosco”, convidou a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão.

Agenda 131º Aniversário de Teresópolis – Casa de Cultura Adolpho Bloch



FEIRA DO LIVRO TERESOPOLITANO

Realização Secretaria de Cultura

AcademiaTeresopolitana de Letras e Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima

Até 10 de julho

CASA DE CUTLURA ADOLPHO BLOCH - 10h às 19h



MOSTRA DE CINEMA TERESOPOLITANO

REALIZAÇÃO SECRETARIA DE CULTURA E CIRCUITO UNIVERSITÁRIO CINEMA EM MOVIMENTO

4 a 9 de julho

CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH



EXPOSIÇÃO CORES DE TERESÓPOLIS

Coletiva do Atelier de Arte Teresópolis – orientação Márcio de Paula

5 de julho a 28 de agosto

CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH

Segunda a domingo das 10h às 17h



LITERATURA INFANTIL E CULTURA NA ESCOLA

Entrega dos 7 mil livros‘Cidade de Teresa’, da escritora Ana Maria Andrade, à Secretaria Municipal de Educação

Realização Secretaria de Cultura

8 de julho

CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH - 14h



BATERIA MIRIM DO GREASA – GRÊMIO RECREATIVO ARTE DO SAMBA DO AMANHÃ

MESTRE NILSON AUGUSTO

10 de julho

CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH - 13h



RAP TERÊ

Cultura Urbana com a Produtora AFRONASA

10 de julho

CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH – 14h às 19h



EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS TERESÓPOLIS, OUTROS OLHARES

Realização Secretaria de Cultura

CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH

29 de julho a 31 de agosto - Segunda a domingo, 10h às 17h



PROJETO BRASIL E BRASILEIROS CONHECER PARA AMAR E RESPEITAR

Contação de Histórias com Claudia Coelho

Secretaria Especial de Cultura/Ministério do Turismo

CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH

29 e 30 de julho - Sábado as 19h30 e domingo as 14h