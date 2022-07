Arraiá celebra 131 anos de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 05/07/2022 16:10

Casamento da roça, ballet caipira, barraca do beijo, correio do amor, pescaria, pintura corporal, comidas típicas, shows e muita diversão em meio a uma colorida decoração temática animaram a edição especial do Cultura de Raiz neste domingo, 03/07, na Praça Juscelino Kubitschek, que abriga a Casa de Cultura Adolpho Bloch, em Araras. Além de dar continuidade ao calendário do Festival ‘Arraiás de Terê’, o evento também fez parte da programação do 131º aniversário de Teresópolis.



“Voltamos a ocupar a praça, trazendo a população para comemorar o aniversário da nossa cidade com esse belo arraial, aproximando alunos, pais e professores e oferecendo variada programação cultural ao público. Especial agradecimento à comissão organizadora e a todos que colaboraram para o sucesso do evento”, frisou a secretária municipal de Cultura, Cléo Jordão, acompanhada do subsecretário Ricardo Guarilha e do Vereador Paulinho Nogueira.



Iniciativa conjunta da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Cultura e de Turismo, SESC-RJ e do Centro Cultural Feso-Pró Arte, o Festival ‘Arraiás de Terê’ já foi realizado na Feirinha de Teresópolis, no SESC Alpina e na Casa de Cultura Adolpho Bloch e segue no sábado, 09/07, e domingo, 10/07, no Centro Cultural Feso-Pró Arte, no Alto, com entrada franca.



“É o resgate das festas juninas, manifestação cultural brasileira que deve ser preservada com suas programações tradicionais, como quadrilhas, casamento caipira, comidas típicas e muita diversão”, pontuou o subsecretário municipal de Cultura, Ricardo Guarilha.



Diversão em família

O domingo ensolarado garantiu o sucesso da programação, que uniu as famílias durante um dia inteiro. No anfiteatro, as apresentações especiais dos artistas populares do projeto ‘Cultura de Raiz’ com muita música junina, como Beto Selig e a Banda da Feira Agroecológica, a repentista Wanda Pinheiro, Evanil Rezende e Dona Maria, Írio Lima, Edson do Acordeon e Crésio da Viola. Também subiram ao palco Seu Quixote, Lycia Maria e Rubens Tavares, Alan Magalhães e Banda. “Maravilhoso participar deste evento e da programação do a niversário de Teresópolis”, comentou a repentista Wanda Pinheiro.



O público ainda curtiu a esquete teatral ‘Os Palhaços’, com Beto Corrêa e alunos, o Ballet Capira com as alunas das tias Kelly e Marcela as performances do Ballet e do Coral da Feso-Pró Arte, as quadrilhas com os alunos do Centro Educacional Nossa Senhora de Fátima. Devidamente caracterizados, os atores dos grupos de teatro Hocus Pocus e Cia. Amor e Arte garantiram as gargalhadas do público com as divertidas encenações de casamentos na roça. “Muito bom programa de família, podia ter todo domingo”, opinou a técnica de enfermagem Rosani Quintanilha, acompanhada do marido, cunhada e sobrinhos.



“Momento especial da Casa de Cultura, em que pais, alunos e frequentadores se uniram para comemorar a retomada das atividades públicas com esta linda festa, unindo com o Cultura de Raiz, que há 13 anos abre o palco para os artistas da cidade”, concluiu Mariana Vitória, diretora da Casa de Cultura Adolpho Bloch.