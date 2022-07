Senador Romário participa da abertura dos Jogos Estudantis Municipais de Teresópolis ao lado do Prefeito Vinicius Claussen - Bruno Nepomuceno

Publicado 05/07/2022 17:35

A Abertura Oficial dos Jogos Estudantis Municipais de Teresópolis 2022, ocorrida no último sábado, 2, no Teresópolis Futebol Clube, contou com uma presença pra lá de especial: o tetracampeão da Copa do Mundo de Futebol, senador Romário. O ‘baixinho’ participou de jogo amistoso entre os ‘Amigos de Romário’ e os ‘Amigos de Terê’, vencendo o time serrano por 3x2.



“Quando a Educação se junta com o Esporte, com certeza, o resultado é positivo. Parabenizo as 11 escolas participantes. Boa sorte para todos que irão competir. Quando se faz um trabalho sério e competente, os frutos são colhidos. Nestes jogos teremos muitos campeões!”, frisou Romário, destacando a presença de alunos do Projeto Social Superação.



O Prefeito Vinicius Claussen enfatizou a importância do retorno das competições esportivas escolares após o isolamento social e agradeceu o empenho das secretárias Satiele Santos (Educação), e Geovânia Maia (Esporte e Lazer) na realização dos JEM`s.



“Estamos resgatando os Jogos Estudantis em nosso município depois de alguns anos. Passamos sim um momento muito difícil devido à pandemia, mas estamos retomando as atividades, e tenho certeza de que vocês, alunos, vão disputar os jogos com garra e disciplina. Teremos também os Jogos dos Anos Iniciais, pela primeira vez, trazendo esse espírito esportivo para os pequenos. E, em setembro, os Jogos Estudantis de Teresópolis, com a participação de escolas municipais, estaduais e particulares”, pontuou Vinicius Claussen, agradecendo a todas as emendas destinadas a Teresópolis pelo senador Romário, que totalizam R$ 4 milhões. O Prefeito destacou ainda a presença dos vereadores Tenente Jaime, Gustavo Simas, Amós Laurindo, Paulinho Nogueira e Maurício Lopes, e do ex-deputado Nilton Salomão.



A cerimônia contou com a entrada das delegações, Juramento dos Atletas e ainda com uma apresentação especial da Banda da Escola M. Sakurá. Partidas entre alunos do Projeto Social ‘Futebol para Todos’ deram o pontapé inicial ao evento. E o espírito esportivo marcou presença com a competição de Cabo de Guerra entre alunos de diversas unidades de ensino, consagrando-se campeão o time da Escola M. Manoel Medeiros.



Os amigos Ryan de Oliveira, de 14 anos, e Kauã Derick, de 15, anos, estudam no Cerom e já aprenderam que o esporte ensina muito mais do que aprender a competir, ensina sobre disciplina, socialização, respeito aos colegas, entre diversos outros valores. “Praticar esporte é bom porque você tem outras atividades pra fazer, além de estudar, e faz bem pra saúde. Eu sempre participo dos campeonatos que têm na escola. Os professores sempre falam sobre a importância do respeito, da disciplina. É muito bom participar!”, comentou Kauan Derick.



Jogos Estudantis Municipais 2022



Realização da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Educação e de Esporte e Lazer, os Jogos Estudantis Municipais 2022 de Teresópolis acontecem até 15 de julho, reunindo cerca de mil alunos entre 11 e 17 anos de 11 escolas municipais do 2º segmento (6º ao 9º ano do Ensino Fundamental). A competição conta com a parceria dos clubes Comary, Teresópolis Futebol Clube, Várzea Futebol Clube, Golf Club e Clube dos Securitários de Teresópolis.



Serão 13 modalidades esportivas, nas categorias masculina e feminina: Atletismo (provas de velocidade, meio fundo, corrida rústica, revezamento, salto em distância, salto em altura e arremesso de peso), Badminton, Basquete, Cabo de Guerra, Damas, Futebol de Campo, Futsal, Handebol, Orientação, Queimada, Tênis de Mesa, Voleibol e Xadrez. Os jogos serão disputados nos clubes citados acima.



A competição começou no dia 30 de junho, com disputas na modalidade ‘Orientação’, com seis equipes, das escolas Cerom, Sakurá e GEO/Rose Dalmaso. As equipes se desafiaram num circuito pelas trilhas do Parnaso (Parque Nacional Serra dos Órgãos). Na categoria Sub-14 misto, a campeã foi a equipe do GEO/Rose Dalmaso. Na Sub-17 misto, os vencedores foram os atletas do Cerom.



No dia 1º de julho, no C. E. Helena de Paula Tavares, teve início a disputa na modalidade Badminton. No dia 4 de julho, acontecem, no Golf Club, as primeiras provas de Atletismo. No dia 5, o Comary recebe as provas de Queimada, nas categorias feminino e masculino, com a presença de várias escolas participantes.



No dia 7, no Várzea Futebol Clube, acontecem o Congresso Técnico e o início da 1ª rodada das modalidades Damas e Xadrez. No dia 8, no C. E. Helena de Paula Tavares, acontecem as primeiras disputas do Tênis de Mesa. No mesmo dia, no entorno da Casa de Cultura, acontecem as provas de Corrida Rústica, em todas as categorias.



A tabela completa será divulgada em breve nos canais da Prefeitura.



Fotos: Bruno Nepomuceno