Desfile Cívico marca comemorações pelos 131 anos de Teresópolis - Divulgação

Publicado 05/07/2022 21:20

Com organização da Secretaria Municipal de Educação, o tradicional desfile em comemoração aos 131 anos de Teresópolis, celebrado no dia 6 de julho, será realizado nesta quarta-feira, na Avenida J. J. de Araújo Regadas – popularmente conhecida como Parque Regadas, no centro da cidade.



Com o tema ‘Teresópolis: orgulho dos filhos teus: conectando passado, presente e futuro’, o desfile fará um passeio pela história, valorizando as pessoas e as influências que construíram e constroem a identidade do município. “Será uma homenagem às personalidades históricas, aos trabalhadores, à diversidade, às belezas naturais, à agricultura e às crianças, que são o futuro do nosso município”, relata a secretária municipal de Educação, Satiele Santos.



O desfile levará cerca de 1.700 alunos de mais de 50 escolas municipais para a avenida, divididos em pelotões e acompanhados por bandas escolares. Instituições como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal foram convidadas a participar.



“Será o primeiro desfile após 2 anos do evento suspenso por conta da pandemia do coronavírus. Convido a população a comemorar conosco os 131 anos da cidade, a aplaudir nossas crianças e todos que, a cada dia, contribuem com o desenvolvimento da nossa maravilhosa e acolhedora Teresópolis”, convida o Prefeito Vinicius Claussen.



Confira a programação do 131º Aniversário de Teresópolis até domingo, 10 de julho



A partir de 5 de Julho, terça-feira



UM PASSEIO PELA HISTÓRIA

Reabertura da Exposição permanente

que conta a história de Teresópolis através de textos e imagens.

Realização Secretaria de Cultura

CASA DA MEMÓRIA ARTHUR DALMASSO

(Praça Baltasar da Silveira, 91, Várzea)

Terça a domingo, 10h às 17h.



EXPOSIÇÃO CORES DE TERESÓPOLIS

Coletiva do Atelier de Arte Teresópolis – orientação Márcio de Paula

5 de julho a 28 de agosto

CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH

(Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

Segunda a domingo, 10h às 17h



CURSO DE HISTÓRIA DE TERESÓPOLIS

Dr. Jorge Nascimento Ferradeira

Realização Casa de Portugal e Instituto Histórico e Geográfico de Teresópolis

CASA DE PORTUGAL DE TERESÓPOLIS

(Av. Lúcio Meira, 850, Várzea)

Todas as terças, de 5 a 26 de julho, 19h às 22h



6 de Julho, quarta-feira



DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AOS 131 ANOS DE TERESÓPOLIS

Realização Secretaria de Educação

AV. J. J. DE ARAÚJO REGADAS - 10h



7 de Julho, quinta-feira



TERESÓPOLIS ARTES MANUAIS – FEIRA DE ARTESANATO

EDIÇÃO ESPECIAL

Realização Secretaria de Cultura

7 a 10 de julho

ESPAÇO CULTURAL HIGINO

(Av. Oliveira Botelho, 365, Alto)

10 às 19h



8 de Julho, sexta-feira



LITERATURA INFANTIL E CULTURA NA ESCOLA

Entrega dos 7 mil livros‘Cidade de Teresa’, da escritora

Ana Maria Andrade, à Secretaria Municipal de Educação

Realização Secretaria de Cultura

CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH

(Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

14h



STARTUP WEEKEND

Realização Movimento Empreendedor

8 a 10 de julho

ESPAÇO CULTURAL HIGINO

(Av. Oliveira Botelho, 365, Alto)

Sexta, 18h. Sábado e domingo, 8h às 21h



9 de Julho, sábado



ESPORTE E LAZER NA PRAÇA OLÍMPICA

PRAÇA OLÍMPICA LUÍS DE CAMÕES – 8h às 12h



LANÇAMENTO DO LIVRO “VIAGEM AO PASSADO”, DE WANDERLEY PERES

CASA DA MEMÓRIA ARTHUR DALMASSO

(Praça Baltasar da Silveira, 91, Várzea)

16h



10 de Julho, domingo



BATERIA MIRIM DO GREASA – GRÊMIO RECREATIVO ARTE DO SAMBA DO AMANHÃ

MESTRE NILSON AUGUSTO

CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH

(Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

13h



RAP TERÊ

Cultura Urbana com a Produtora AFRONASA

CASA DE CULTURA ADOLPHO BLOCH

(Praça Juscelino Kubitschek, Araras)

14h às 19h