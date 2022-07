Publicado 06/07/2022 08:50

Esta quarta-feira, 6 de julho, é feriado municipal em comemoração aos 131 anos de Teresópolis e, com isso, a Prefeitura e os órgãos municipais não abrem. Porém, serão mantidos plantões nos serviços essenciais.



UPA - Instalada na Rua Tenente Luiz Meirelles, no Bom Retiro, a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas funciona dia e noite para atender os casos de urgência e de emergência de baixa e média complexidade.

SPA - A Unidade de Saúde Dr. Eitel Abdallah, no bairro de São Pedro, e o Serviço de Pronto Atendimento, em Bonsucesso, funcionam em regime de plantão 24 horas.



Postos de Saúde - Os postos de saúde e as unidades básicas funcionam até esta terça-feira, 05/07. As consultas médicas serão retomadas na quinta-feira, 07/07, nos seus horários habituais.

Testagem Covid-19 – O posto de testagem instalado no Ginásio Pedro Jahara, o Pedrão, funciona normalmente nesta quarta, 06/07, das 8h às 20h.



Educação - Creches, escolas e centros municipais de educação infantil ficam fechados no feriado e as aulas serão retomadas na quinta, dia 07.



Defesa Civil - O órgão trabalha sem interrupção, com equipes de plantão e atendimento pelo telefone de emergência 199.



Coleta de lixo – O recolhimento do lixo domiciliar será feito regularmente nos bairros com coleta realizada às quartas-feiras.



Trânsito – A orientação no trânsito seguirá normalmente pelos agentes da Guarda Civil Municipal.