Parque Natural Municipal Montanhas, em Teresópolis, é uma das maiores áreas de parques municipais do Brasil - Divulgação

Parque Natural Municipal Montanhas, em Teresópolis, é uma das maiores áreas de parques municipais do BrasilDivulgação

Publicado 08/07/2022 08:54

De um espaço devastado a 4.397 hectares de área preservada, o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis é uma das maiores unidades de conservação municipal do Brasil.

Com trabalho de preservação de fauna e flora o parque vem se destacando no cenário da preservação da sua biodiversidade, com trilhas, labirinto verde e natureza, também está nas redes sociais @pnm.montanhasdeteresopolis.