"Amigos do Antigo" reúne exposição de carros antigos neste domingo, 10 de julho - Divulgação

Publicado 09/07/2022 07:45

O encontro mensal ‘Amigos do Antigo’ será realizado, neste domingo, 10, das 8h às 16h, na Av. J. J. de Araújo Regadas (Parque Regadas), no centro da cidade. Promovido pelo Clube Amigos do Antigo de Teresópolis, o evento integra as atividades em comemoração ao 131º aniversário de Teresópolis e conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo.



Considerando a realização do evento, a Secretaria M. de Segurança Pública, por meio da Guarda Civil Municipal, vai adotar algumas modificações no trânsito no Parque Regadas para que o encontro transcorra da melhor forma possível.



No sábado, 9, a partir das 22h, a Av. J. J. de Araújo Regadas será fechada para o estacionamento e passagem de veículos para a montagem da estrutura do evento. Assim, moradores e frequentadores do Parque Regadas devem estar atentos e retirar seus veículos da avenida antes do horário determinado para fechamento de circulação de veículos na avenida. A interdição da Av. J. J. de Araújo Regadas irá permanecer até as 16h do dia 10, conforme solicitação da organização do evento.



A Guarda Civil Municipal ressalta que a interdição da Av. J. J. de Araújo Regadas terá início em frente a Caixa Econômica Federal e será estendida até a Rua Manoel Madruga próximo a Loja Brasil Cacau, permanecendo liberada para circulação de veículos o trecho da AV. J. J. de Araújo Regadas em direção à Av. Lúcio Meira. Agentes da Guarda Civil Municipal estarão nas ruas do entorno orientando os motoristas.