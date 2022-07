Cerca de 130 empreendedores de diversas cidades do Rio de Janeiro e de Minas Gerais no 2º Startup Weekend - Bruno Nepomuceno

Publicado 11/07/2022 21:57

O primeiro projeto dos 37 aprovados no I Edital de Fomento à Inovação de Teresópolis foi realizado: o 2º Startup Weekend. Cerca de 130 pessoas de várias cidades do estado do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, entre designers, desenvolvedores, profissionais de Marketing e entusiastas de startups, participaram, durante o final de semana (de 8 a 10/07), do 2º Startup Weekend Teresópolis.A segunda edição do evento global de tecnologia, que foi realizada no Espaço Cultural Higino, teve organização do Movimento Empreendedor e apoio institucional da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, do Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, do Serratec (Parque Tecnológico Região Serrana) e do InovaTerê (a iniciativa conta com recursos da Lei Municipal de Inovação).Ladmir Carvalho, sócio-proprietário da Alterdata Software, relatou sobre atitudes importantes para um profissional obter sucesso. “É preciso ter algumas habilidades, além do conhecimento técnico. O conhecimento técnico é responsável por 30% do sucesso, o restante envolve diversas outras questões, como saber trabalhar em equipe, liderança, venda de excelência, disciplina, atendimento ao cliente. Não desanimem com os problemas. Quanto mais dificuldades vocês tiverem, maior será a chance de se diferenciar no mercado”, ressaltou o empresário.Startup Weekend é o ponto de entrada mundial para o empreendedorismo. O evento tem o objetivo de compartilhar ideias, formar equipes e iniciar startups. Durante a abertura, na sexta-feira, o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, enfatizou que “a cidade passa por um momento de transformação em várias áreas e na tecnologia não está sendo diferente e nesse movimento a Prefeitura tem contado com a parceria de diversos setores, empresas privadas, instituições de ensino, Poder Legislativo, todos unidos focados na tecnologia”.O vereador Paulinho Nogueira também esteve presente à abertura da SW. “É maravilhoso ver um evento de tecnologia acontecendo em Teresópolis. Quando o projeto de Lei de Incentivo à Inovação chegou à Câmara, fizemos questão de lutar para que fosse aprovado. Todos os vereadores votaram a favor e a lei foi aprovada por unanimidade. E hoje podemos colher os frutos dessa iniciativa pioneira da gestão do Prefeito Vinicius Claussen”, destacou Paulinho Nogueira.Presidente do Movimento Empreendedor, Marcelo Oliveira também é presidente do Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia. Ele explicou que o Movimento Empreendedor foi criado em 2017, uma instituição sem fins lucrativos, e com o objetivo de fomentar o empreendedorismo na cidade. Em 2018, promoveu diversos eventos e, em 2019, realizou a 1ª edição do Startup Weekend de Teresópolis. Em seguida, promoveu um SW em Petrópolis, que também foi um sucesso. Com a pandemia, o movimento precisou dar uma parada. Mas, agora é o momento de reiniciar o movimento, com o 2ª Startup Weekend Teresópolis.Marcelo Oliveira frisou que a expectativa para o evento era a melhor possível, com uma excelente adesão do número de participantes, que vieram de várias cidades para o SW. “Queremos ver aqui nascer verdadeiramente startups que a gente possa futuramente abraçá-las para que elas se transformem em grandes empresas, como é o caso da Alterdata, que se originou como uma startup lá em 1989 e hoje é grande sucesso. O que esperamos é que além de todo o conteúdo entregue neste evento, que ele dê frutos!”.Luiz Gustavo Rodrigues contou que trabalhou na primeira edição do Startup Weekend e que desta vez está disposto a competir como participante. “Em 2019, eu trabalhei na SW e senti uma energia tão forte, positiva, e resolvi me inscrever como participante para essa edição. Esse evento estimula os participantes a exercerem a criatividade, interagir com outros profissionais, absorver novos conhecimentos. O objetivo é vencer, mas o aprendizado é o principal”, comentou o designer.O grupo dele (“MEI Sem Tempo”) conquistou o terceiro lugar no SW. A proposta é fornecer, por meio de um sistema, auxílio administrativo para MEI (Microempreendedores individuais).