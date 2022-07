Reinauguração da Escola Municipal Tiago Pacheco de Medeiros teve a presença do Prefeito Vinicius Claussen, da Secretaria Municipal Satiele Santos, do vereador Paulinho Nogueira, da diretora da unidade Angela Cupertino, além de outras autoridades - Divulgação

Publicado 12/07/2022 23:40

Unidade ganhou um prédio anexo com novas salas de aula e banheiros, além de parquinho com brinquedos de madeira, pintura interna e externa da antiga estrutura, reforma de janelas e portas e novas instalações elétricas.



Mais uma unidade escolar foi reinaugurada no município. Desta vez, no dia 8 de julho, a comunidade de Venda Nova pôde festejar a entrega da obra de ampliação e revitalização da Escola Municipal Tiago Pacheco de Medeiros. Considerada pela comunidade a realização de um sonho, visto que foram superados muitos desafios pela gestão municipal e pela direção da escola para que a obra da unidade fosse finalizada.



“Foi uma luta verdadeira: a gente sabe que resignificar um espaço; se envolver com políticas públicas; tocar uma obra, é um grande desafio. A escola fez um excelente uso do GFED, um recurso descentralizado que enviamos às unidades escolares, e concluiu a obra de ampliação e reformas. A diretora Angela Cupertino e a vice-diretora Elaine do Nascimento e equipe, juntos com nossa Secretaria de Obras, fizeram em menos de 4 meses o que a empresa que abandonou a obra demorou 4 anos e não finalizou.

Foi acertada nossa decisão de encerrar o contrato e multar a empresa pelo não cumprimento dos prazos. Quero parabenizar a toda a comunidade escolar pela conquista", comentou o Prefeito Vinicius Claussen.

A Secretária Municipal de Educação, Satiele Santos, também comentou sobre os desafios desta reforma e falou da importância do comprometimento do Prefeito Vinicius Claussen com uma educação pública de excelência: “A gente sabe dos desafios que vocês encontraram aqui. Só quem conhecia a escola antes e está vendo hoje consegue sentir isso.

A gente tem a sorte de ter a frente da Prefeitura um gestor que acredita e olha de verdade para educação. Quem tem uma longa história na educação sabe que momentos como este foram raros. Pouquíssimas vezes um chefe do executivo se deslocou até uma escola para prestigiar uma reinauguração. E issotraz es perança, traz acalento e principalmente, traz força.”



Angela Cupertino, diretora da unidade, discursou de forma emocionada sobre o caminho até o momento da reinauguração: “Apesar de todos os percalços pelos quais passamos, sinto-me recompensada por tudo e o que este projeto de ampliação da escola representará para os meus alunos. Mais que um novo espaço pedagógico, essas salas de aula criam um espaço privilegiado de trocas, onde mais do que ensinar, criou-se um espaço de confiança para cada aluno desta unidade escolar. Finalmente, lembro que essa imanuguração não é o fim da linha, mas tão somente o início de novos desafios.”



O Vereador Paulinho Nogueira, membro da comissão de obras da escola, reforçou seu compromisso com a gestão: “A emoção é de todos aqui presentes e muito mais do Prefeito, pois ele briga pela Educação, luta muito e lá na Câmara eu sempre me coloco à disposição, pois sendo líder do governo, eu tenho uma grande missão e é assim que hoje isso tudo está acontecendo”, comentou o parlamentar.



O evento ainda teve a participação da Vice-Diretora da unidade, Elaine do Nascimento e, reuniu também os vereadores Teco Despachante, Tenente Jaime e Bruninho Almeida. Além dos citados, servidores da Secretaria de Educação, professores, alunos e membros da comunidade escolar estiveram participaram ativamente da cerimônia.



"Saímos daqui, junto com a Secretária de Educação, Satiele Santos, com o compromisso de construir a tão sonhada quadra coberta que os alunos pediram. E também me comprometi com nossas queridas merendeiras que vou mandar para ser votado já no retorno do recesso da Câmara um projeto de lei para ampliar o prazo dos contratos dos POTs para 3 anos", concluiu o Prefeito.