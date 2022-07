Materiais do jogo do bicho, como impressora, smartphone e mais de R$20.000, são apreendidos na tarde desta quinta-feira, 14 de julho - Reprodução mídias sociais

Materiais do jogo do bicho, como impressora, smartphone e mais de R$20.000, são apreendidos na tarde desta quinta-feira, 14 de julhoReprodução mídias sociais

Publicado 15/07/2022 12:23

Na tarde desta quinta-feira, 14 de julho, em mais uma ação contra o crime e a contravenção, policiais militares do 30º BPM de Teresópolis conseguiram deter um homem ligado ao jogo do bicho. O acusado foi detido na rua Doutor Waldir Barbosa Moreira, no bairro da Várzea, próximo à rodoviária.



O homem foi levado para a 110ª Delegacia de Polícia onde prestou esclarecimentos e foi liberado em seguida. O Jogo do bicho é considerado contravenção penal, ou seja, uma infração menor. Nesse caso, o infrator assina um termo circunstanciado e é liberado em seguida. O termo substitui o auto de prisão em flagrante nos delitos de menor potencial ofensivo.





Como surgiu o Jogo do Bicho

O jogo do bicho foi criado em 1892 pelo Barão João Batista Viana Drummond, fundador do antigo Jardim Zoológico, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. As apostas são feitas em animais, representados por números e onde os apostadores concorrem aos sorteios.

Graças à grave crise econômica nos primeiros anos da República, o Barão de Drummond, como ficou conhecido, quis estimular a venda de ingressos no zoológico e criou um bilhete com a cara do animal. Ao final do dia, o sorteado que tivesse a figura do animal sorteado recebia um prêmio em dinheiro.

A prática se popularizou pelo Brasil e o Rio de Janeiro ficou conhecido, do início da República, em 1889, até 1960, como a capital nacional do jogo do bicho. Seu criador, Barão de Drummond, dá nome a uma das ruas do bairro de Vila Isabel, onde surgiu a prática.