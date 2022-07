Alunos da Escola Municipal Chiquinha Rolla assistem a palestra sobre ECA - Divulgação

Publicado 14/07/2022 18:32

Na última semana, as equipes do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Alto e do Conselho Tutelar promoveram palestra conscientizadora para 60 crianças e adolescentes da Escola Municipal Chiquinha Rolla, na Beira Linha. Realizada para 60 alunos de 9 a 12 anos, a palestra teve como objetivo apresentar o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a fim de garantir que eles conheçam seus direitos.



Convidadas pela coordenadora do CRAS Alto, Adriana Marques, e pela diretora da escola, Daniele Rocha de Paula, a conselheira tutelar Eliane Thomáz e a assistente social Carla Abreu conversaram sobre os direitos e os deveres garantidos pelo ECA. “É de suma importância que os nossos jovens tenham acesso e de fato conheçam o ECA, que é uma ferramenta importantíssima para que as crianças e adolescentes tenham seus direitos garantidos, sejam tratados com dignidade e respeitados como cidadãos”, lembrou Adriana Marques.



Ações como palestras informativas para crianças e adolescentes são fruto de uma parceria entre as secretarias municipais de Desenvolvimento Social e de Educação com o objetivo de estreitar os laços da comunidade escolar com os Centro de Referência da Assistência Social, a fim de sempre garantir os direitos sociais dos estudantes e de suas famílias.