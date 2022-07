Mini olimpíada para portadores de deficiência física aconteceu nessa segunda-feira, 11 de julho, na Casa de Portugal - Sidney Pontes

Publicado 14/07/2022 06:21

Alegria, diversão e brincadeiras marcaram a 1ª mini olimpíada para os alunos do Projeto AFESP (Atividades Físicas para Especiais). Promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer, o evento aconteceu nesta última segunda, 11, na Casa de Portugal. Com a finalidade e o intuito de trabalhar com os alunos o gosto pelo esporte, o espírito competitivo e a integração tomou conta entre as crianças.



Com muitas atividades de lazer e diversão, a programação contou com provas adaptadas de corrida, bocha, basquete e puxa peso (com corda), entre outras, proporcionando uma tarde repleta de muito esporte, lazer e cidadania aos alunos.



A Secretária de Esporte e Lazer, Geovânia Maia, falou sobre a importância do espírito esportivo e da integração das crianças. “É muito bom ver alegria no rosto das crianças, poder proporcionar momentos de descontração, alegria e muita diversão. Foi uma tarde com um ambiente feliz, acolhedor e amável e nosso objetivo é cada vez mais, gerar a integração social das crianças e que elas interajam entre si, com muito lazer tanto para eles quanto para seus familiares”, pontuou a secretária.



“É sempre muito prazeroso prestigiar os eventos desse projeto e poder ver a importância que o esporte tem na vida dessas crianças, o poder de transformar e de trazer inúmeros benefícios. A tarde de hoje proporcionou momentos de lazer e interatividade, com conforto e segurança para os pequenos. Ver a alegria e o sorriso largo no rostinho das crianças não tem preço”, destacou a advogada e presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/Teresópolis, Gisele Victer.



Lucivânia Guedes, mãe do aluno Pedro Lucas, disse que o filho adora as atividades físicas e que o carinho da equipe com as crianças é muito especial. “Tenho gosto em ver que as nossas crianças estão em boas mãos, por todo o amor e carinho que os professores dão a eles. Hoje foi uma tarde de muita alegria e diversão, as crianças aproveitaram muito”, agradeceu a mãe.



Mariana Cleis é a única menina do grupo e destacou que é sempre muito bom participar das atividades proporcionadas pelo projeto. “É maravilhoso essa sintonia com os meus colegas e poder brincar bastante com eles. Eu fiquei muito feliz hoje, e nos divertimos muito. Agradeço aos professores pelo carinho de sempre!”, comemorou a aluna.



O evento contou com a presença da Secretária dos Direitos da Mulher, Margareth Rosi e da Assistente Social do Projeto AFESP, Rosane Simões.