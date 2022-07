Teresópolis reúne diversos atrativos turísticos, desde parques ecológicos a atividades culturais - Jairo Monteiro Lourenço

Publicado 15/07/2022 22:23

Graças à altitude, o que faz com que a cidade tenha um clima bem ameno, Teresópolis possui uma variedade de opções turísticas para agradar aos mais diferentes perfis.

A primeira indústria, construída em 1912, foi a Cervejaria Therezópolis, estabelecendo a forte ligação com as cervejas especiais, além de ser a capital estadual do Lúpulo.

Personagens de época fazem parte da visita ao sobrado histórico Divulgação

Entre os passeios, o visitante pode aproveitar uma viagem no tempo ao visitar o Sobrado Histórico José Francisco Lippi



Existem três parques naturais, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, o Parque Pedra da Tartaruga, em diferentes esferas de governo.



A estrada RJ 130, uma das mais turísticas do estado, é um caso à parte: são 68km de extensão, sendo 41km em território teresopolitano. Oferece uma variedade de atrativos, além de vários meios de hospedagem.