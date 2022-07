Projetos ambientais terão propostas selecionadas para financiamento - Divulgação

Projetos ambientais terão propostas selecionadas para financiamentoDivulgação

Publicado 15/07/2022 21:44

Publicado nesta sexta-feira, 15/07, o edital público de chamada nº 01/2022 do Fundo Municipal de Proteção Ambiental abre as inscrições para receber projetos ambientais. Com um investimento de R$ 1,4 milhão, o edital vai selecionar e financiar propostas nas áreas de educação ambiental, coleta seletiva, proteção de nascentes e mananciais, reflorestamento, combate a incêndios florestais e monitoramento de espécies ameaçadas, entre outras.



“Esta iniciativa inédita pretende estabelecer ações que contribuam com a política municipal de preservação de nossa fauna e flora, especialmente das espécies ameaçadas, a conservação dos recursos hídricos, a sustentabilidade e qualidade de vida dos teresopolitanos”, destaca o secretário municipal de Meio Ambiente, Flávio Castro.



Podem participar proprietários ou gestores de unidades de conservação, associações comunitárias, fundações sem fins lucrativos e organizações não governamentais com o mínimo de 3 anos de existência e comprovada experiência na área ambiental. Cada participante poderá apresentar somente um projeto, no valor máx imo de até R$ 200 mil. Pelo edital, é obrigatória a apresentação de uma contrapartida correspondente ao, no mínimo, 10% do valor financiado.



As propostas serão analisadas por comissão de seleção e avaliação, sendo aprovadas as que forem consideradas aptas pelo Comdema – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. Os selecionados terão o prazo de 24 meses para a execução, contados a partir da liberação dos recursos, ou deverão restituir os valores recebidos.



Os projetos e a documentação podem ser entregues em até 60 dias a contar desta sexta-feira, 15/07, data da publicação do edital, na Secretaria de Meio Ambiente (Avenida Lúcio Meira, 375, 2º andar, na Várzea), de segunda a sexta, das 9h às 17h.



Confira o edital pelo link https://atos.teresopolis.rj.gov.br/diario/#/diario/542.