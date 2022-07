Empresários, autoridades e convidados no lançamento do festival - Gutto Rodrigues

Publicado 16/07/2022 21:50

Até o dia 31 de julho, o Festival SESC de Inverno 20 Anos ‘Vem Viver’ vai movimentar a cidade com mais de 75 atrações, entre música, artes cênicas, artes visuais, audiovisual e literatura. Com co-realização da Prefeitura, o evento cultural multilinguagem integra a programação do 131º Aniversário da Cidade e foi lançado nesta sexta-feira, 15/07, no SESC Teresópolis.



“É um orgulho participar em parceria desta edição do Festival que, após um período de restrições, volta a oferecer cultura e diversão para população e turistas em eventos presenciais de qualidade no mês de aniversário de Teresópolis”, destacou o Vice-prefeito Dr. Ari Boulanger na abertura oficial do evento.



Neste fim de semana, os artistas locais Falange, Mangabrothers e Arthur Liory Jazz e Blues se apresentam no SESC Bistrô, onde as atrações locais seguirão de 21 a 23 de julho com Teto Alto, Folkese e Rock da Kombi. A programação segue com teatro, dança, exposição e oficinas. Os shows de Fundo de Quintal, Natiruts e Barão Vermelho movimentarão a Praça Olímpica Luís de Camões, no centro da cidade, nos dias 29, 31 e 31 de julho.



“Estamos gratos por receber a 20ª edição do Festival SESC de Inverno, evento que movimenta o comércio, setor que mais gera empregos e tributos para o município, e que este ano tem a parceria financeira e de infraestrutura da Prefeitura de Teresópolis”, comentou o presidente do Sincomércio Teresópolis, Igor Edelstein. “O Festival só traz benefícios para a economia e que tem o nosso apoio”, completou Elcio Féo, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Teresópolis.



O presidente da Fecomércio-RJ (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro) disse que pretende ampliar as ações no município. “Fazer parceria com a Prefeitura de Teresópolis é muito fácil, pois são só projetos bons para a população e fazem com que tenhamos prazer e orgulho em participar. Temos várias iniciativas, mas estamos com planos de aumentar as nossas atividades trazendo unidades móveis e atuando de forma muito mais ampla na cidade”, relatou Antonio Florêncio de Queiroz.



A programação do Festival SESC de Inverno 20 Anos ‘Vem Viver’ pode ser conferida no link https://www.sescrio.org.br/wp-content/uploads/2022/07/TERESÓPOLIS.5.pdf.