Prefeito Vinicius Claussen se reúne com Comandante da Guarda Civil Municipal, subsecretário Gil Wellington, e comissão de representantes, formada pelos agentes Aguiar, Ciléia, Esteves, Félix, Kelson, Lopes, Machado, Marcos, Marcilene, Roni e Souza - Divulgação

Publicado 16/07/2022 11:13

O Prefeito Vinicius Claussen encaminhou para análise da Procuradoria Geral do Município um projeto para criação do plano de hierarquização da Guarda Civil Municipal (GCM). Elaborado por uma comissão de representantes da GCM, o documento atende a Lei Federal 13.022/2014, que estabelece o estatuto das Guardas Civil Municipais.



“Uma das metas do nosso programa de gestão na área de segurança pública, e que anunciamos na cerimônia dos 31 anos de oficialização da Guarda, o plano de hierarquia é fundamental para a valorização dos nossos agentes, pois prevê um enquadramento desses profissionais, de acordo com a experiência e tempo de serviço. Após análise técnica da Procuradoria, enviaremos o projeto de lei para votação dos vereadores na Câmara Municipal”, garantiu o Prefeito Vinicius Claussen, acompanhado pelo secretário de Administração, Lucas Pacheco, e a subprocuradora, Gabrielle Guimarães.



A implantação do auxílio-fardamento anual e a inclusão da Guarda Civil Municipal de Teresópolis no Habite Seguro – Programa Nacional de Apoio à Aquisição de Habitação para Profissionais da Segurança Pública foram outras pautas do encontro. Implementado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Habite Seguro oferece condições diferenciadas de crédito imobiliário para facilitar a aquisição da casa própria.