Preso homem acusado de ter provocado incêndio no Sopão, na noite deste sábado (16/07)Rayan Repórter

Publicado 17/07/2022 15:58 | Atualizado 17/07/2022 16:42

Douglas Pereira de Souza, de 23 anos, foi acusado de atear fogo no imóvel onde funciona o abrigo para pessoas de ruas, o Sopão, em Teresópolis. Ele fazia parte do grupo que usava o local para fazer reciclagem. Douglas foi preso próximo à rodoviária depois de ter sido visto ameaçando outros moradores do abrigo que estão, provisoriamente, abrigados no ginásio Pedrão. Segundo o coordenador do Segurança Presente, Major Rômulo, o suspeito estaria intimidando os desabrigados do Sopão com uma faca.



Abordado por agentes da Guarda Civil Municipal de Teresópolis e policiais militares do Segurança Presente, Douglas confessou o crime e foi conduzido à 110ª DP, onde continua detido, enquadrado no ART. 250 do Código Penal, por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem: pena de reclusão, de três a seis anos e multa.

Área do Sopão atingida pelo incêndio de ontem, 16/7 Rayan Repórter

O prefeito Vinicius Claussen, em suas redes sociais, disse lamentar profundamente o ocorrido e afirmou: "Enviei nosso time da Secretaria de Desenvolvimento Social, liderada pelo Secretário Valdeck Amaral para prestar toda a assistência necessária, não apenas aos beneficiários, como também à liderança da instituição."



Segundo o prefeito, o trabalho em conjunto da Secretaria de Esporte e Lazer, Geovania Maia, e do Coronel Albert, da Defesa Civil, foi decisivo para garantir o acolhimento aos desabrigados no ginásio poliesportivo Pedrão, enquanto as vistorias serão realizadas para assegurar as condições da estrutura do abrigo.

Vinicius Claussen parabenizou ainda os policiais da Operação Segurança Presente, liderados pelo Major Rômulo, por rapidamente terem identificado e conduzido à delegacia o suspeito, onde será aberto inquérito para apurar os fatos que deram origem ao incêndio, seguido de julgamento e punições cabíveis.