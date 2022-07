Solenidade de descerramento da placa comemorativa ao 1º Grupo de Aviação de Caça, em homenagem aos pracinhas de Teresópolis - Bruno Nepomuceno

Publicado 18/07/2022 14:25

Para marcar a data do Dia do Veterano da Aeronáutica, celebrado em 16 de julho, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com a Associação Brasileira de Pilotos de Caça (ABRA-PC), realizou, nesta sexta-feira (15), uma solenidade de descerramento da placa comemorativa ao 1º Grupo de Aviação de Caça, homenagem aos bravos pracinhas (soldados veteranos), que representaram a força do município de Teresópolis na luta da Segunda Guerra Mundial. O evento aconteceu na Praça Senta a Pua, localizada no Soberbo, e contou com a presença dos alunos da Escola Municipal Professor Sylvio Amaral dos Santos.



A abertura da solenidade contou com uma palestra do coronel de aviação e diretor de Comunicação Social da ABRA-PC, Luiz Paulo Costa. A apresentação retratou como foi a participação do 1º Grupo de Aviação de Caça na Segunda Guerra Mundial. “Agradeço a Secretaria de Turismo pelo convite! É sempre muito especial relembrar essa história, e melhor ainda contar para as crianças e jovens que são o futuro da nossa Pátria. Prestar uma homenagem a esses grandes heróis de guerra, que lutaram bravamente para garantir a democracia brasileira e a liberdade da nação. O legado que trouxeram para o fortalecimento de valores, patriotismo e cidadania na formação da nossa sociedade brasileira, resgata parte da nossa história”, pontuou o coronel acompanhado de toda equipe - Presidente da Associação, Brigadeiro do Ar Quírico; o ex-diretor do Museu Aeroespacial da Aeronáutica; Brigadeiro do Ar Bhering; do diretor financeiro e Coronel Aviador, Felipe de Medeiros; do diretor cultural e Tenente Coronel Aviador, Schitini.



“E que vocês, crianças e jovens, conheçam mais sobre o mundo de caça e incorporem esse espírito, para quem sabe, futuramente estarem conosco na Força Aérea”, finalizou.



Brigadeiro do Ar Quírico, presidente da ABRA-PC, agradeceu a equipe de Turismo pelo convite e enfatizou a importância da homenagem aos bravos pracinhas. "Agradeço a secretária Elizabeth Mazzi e toda a equipe do Turismo, pelo convite de participar deste evento e a satisfação de estarmos aqui hoje. Queridos jovens e crianças, que vocês nunca esqueçam que esta Praça se chama ‘Senta a Púa’ porque brasileiros brigaram pela a nossa democracia e que dentre eles, alguns são filhos de Teresópolis. Como o próprio Hino da cidade diz, ‘Teresópolis orgulhos dos filhos teus’, os homens foram para a guerra e com esse grito de 'Senta a Púa', honraram o nome da cidade. Assim, como também valorizaram parte do nosso Hino Brasileiro, ‘Verás que um filho teu não foge à luta’, defendendo a Pátria por tudo que ela representa”, finalizou o presidente.



A Secretária de Turismo, Elizabeth Mazzi, ressaltou a importância de retomar essa importante parte da história de Teresópolis. “Agradeço a toda equipe do ABRA-PC, pela parceria e belíssima apresentação. Essa homenagem aos nossos bravos pracinhas que serviram a Força Expedicionária Brasileira e lutaram na Segunda Guerra Mundial é emocionante. Eles são verdadeiros heróis que honraram o nome de Teresópolis. Estamos resgatando parte da nossa história, um símbolo da nossa cidade neste ato simples, singelo, em homenagem a esses 22 guerreiros. E vocês crianças, nunca se esquecem que eles lutaram pela nossa pátria, democracia e liberdade”, destacou a secretária acompanhada do Secretário de Defesa, Coronel Albert Andrade, e do subsecretário de Turismo, Henrique silva.



"‘Teresópolis orgulho dos filhos teus' '', parte do nosso hino já faz jus à coragem e garra a nossos heróis. É maravilhoso relembrarmos capítulos marcantes da nossa história que fazem parte dos livros e precisam estar dentro de nós, disse o subsecretário de Turismo, Henrique Silva.



Curiosidade

Um fato interessante é que, da Praça, antes mesmo de ser 'Senta a Púa’, saíram 22 montanhistas (os pracinhas) em direção ao Dedo de Deus, junto com o Sr. Miguel Inácio e o Padre Pio Otoni Júnior, de Sapucaia. Lá no topo do pico, rezaram a 1º Missa com o intuito de comemorar o final da guerra e que todos nossos pracinhas voltassem com segurança para Teresópolis.