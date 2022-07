Estiagem reduz abastecimento em Teresópolis - Divulgação

Publicado 18/07/2022 16:23

Devido à estiagem que afeta a Região Serrana do Estado - e consequente diminuição dos níveis dos mananciais onde a Cedae capta água para tratamento e distribuição –, o sistema de abastecimento que atende parte do município de Teresópolis (Unidades de Tratamento Beija Flor, Parque do Ingá, Cascata dos Amores e Penitentes) opera com 90% da capacidade. Com isto, o fornecimento de água está reduzido para os bairros Cascata dos Amores, Parque do Ingá, Granja Guarani, Granja Comary, 40 Casas, Santa Cecília, Ilha do Caxangá e Soberbo.

A Companhia pede aos consumidores que utilizem água de forma equilibrada neste período. Esquema especial com caminhões pipa foi preparado para atender serviços essenciais, como escolas e hospitais. Clientes da Cedae também podem solicitar o atendimento pelo telefone 0800-282-1195.