Deputado Federal Hugo Leal entrega verba de R$450.000 à APAE de TeresópolisReprodução mídias sociais

Publicado 18/07/2022 23:00

Em ato solene no último dia 30 de junho, no Teatro Municipal da Prefeitura, representantes da APAE de Teresópolis receberam cheque simbólico referente à verba destinada pela emenda parlamentar do Deputado Federal Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro.



A instituição que atende a crianças, jovens e adultos portadores de deficiências mentais, como síndrome de Down, tem na alocação desses recursos uma forma de custear as despesas e a estrutura da sede em Teresópolis. Além dos funcionários da Apae, estive presente o Prefeito Vinicius Claussen.