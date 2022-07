Caixa Econômica Federal alerta para novo golpe em Teresópolis - Reprodução mídias sociais/ Cacau Repórter

Caixa Econômica Federal alerta para novo golpe em TeresópolisReprodução mídias sociais/ Cacau Repórter

Publicado 20/07/2022 23:08

Nesta quarta-feira, 20 de julho, a gerente da Caixa Econômica Federal em Teresópolis, Fernanda Martins, usou as mídias sociais, através da página do facebook do Cacau Repórter, para avisar sobre um novo golpe que está sendo aplicado na cidade contra aposentados do INSS.

Segunda Fernanda, “a pessoa se identifica como sendo da área de segurança da Ag 0193 da Caixa - para piorar, o telefone que aparece no celular é o 2643-4020 - antigo número da Agência de Teresópolis e, se buscar no Google, aparecem vários sites que “confirmam“ que o telefone é da Caixa - informando o cliente que houve uma fraude na conta e que foram feitos empréstimos e compras em cidades de outros estados.

A gerente afirmou que o cliente fica desesperado e é quando os golpistas ligam dizendo que, para cancelar os empréstimos e compras, precisam atualizar o cadastro e, posteriormente, pedem para digitar a senha. Fernanda disse que, ainda hoje, “ligaram para o meu marido, que também é aposentado”.

Funcionários comentaram ter sabido do caso de outros clientes e que os bandidos estão agindo muito rápido, mas a Caixa não tem como atuar na mesma velocidade. A gerente destaca a importância de divulgar a informação nas mídias digitais a fim de alertar ao maior número de pessoas.