Prefeito Vinicius Claussen, ao centro, José Carlos da Estufa, secretário municipal de agricultura e Marcelo Netto, assessor parlamentar do Deputado Federal Hugo Leal - Bruno Nepomuceno

Publicado 20/07/2022 22:03

A Prefeitura acaba de adquirir um novo trator para reforçar a estrutura da Secretaria de Agricultura, visando aprimorar a prestação de serviços no interior. É mais um investimento possibilitado por recursos de emenda parlamentar federal destinada a Teresópolis pelo Deputado Federal Hugo Leal.



“Além do trator, também está a caminho uma motoniveladora. E estamos com um processo em andamento para aquisição de implementos para que o trator seja usado como uma mini patrulha, atendendo as vias mais estreitas do nosso interior”, ressaltou o Prefeito Vinicius Claussen, agradecendo ao Deputado Hugo Leal pelo grande apoio ao município nas áreas de Agricultura, Esporte, Segurança Pública, Turismo e Saúde.



Durante a gestão do Prefeito Vinicius Claussen, foram adquiridas três retroescavadeiras, duas com recursos próprios e uma por meio de emenda parlamentar do deputado federal Felício Laterça; duas máquinas rolo compactador, uma motoniveladora patrol, essa compra foi feita com recursos dos royalties; além de um trator de esteira.



Em 2021, uma retroescavadeira modelo UN40 foi adquirida, por meio de licitação, para auxiliar na manutenção das vias públicas, na cidade e interior. O recurso para a compra foi viabilizado por emenda parlamentar do deputado federal Felício Laterça. Em 2020, a Gestão Municipal investiu R$ 1.065.000,00 na aquisição, por meio de licitação, de duas máquinas rolo compactador e uma motoniveladora patrol, também para uso na recuperação de ruas e estradas. Os equipamentos auxiliam no trabalho de pavimentação de ruas e nas operações tapa-buracos.



Em 2019, a Prefeitura adquiriu duas novas retroescavadeiras para aumentar a produtividade das equipes de Serviços Públicos. Com os equipamentos foi possível ampliar os serviços de zeladoria do município, reparos de galerias, fazer obras emergenciais e melhorar as condições das estradas do interior.