Presidente da Alterdata Software, Ladmir Carvalho, reúne empresários, políticos e representantes da sociedade de Teresópolis em visita à empresa - Nathalia Schumaker

Presidente da Alterdata Software, Ladmir Carvalho, reúne empresários, políticos e representantes da sociedade de Teresópolis em visita à empresaNathalia Schumaker

Publicado 21/07/2022 00:31

Presidente da Alterdata Software, Ladmir Carvalho fala com exclusividade a O DIA sobre novos projetos de tecnologia em Teresópolis Nathalia Schumaker

Segundo o presidente da empresa, Ladmir Carvalho, “é importante devolver para a sociedade recursos capazes de estimular o crescimento sócio-econômico da parcela mais pobre da população, porque o desenvolvimento do País passa pela educação e cultura.” Nesse sentido, ele destacou a importância de projetos como o Galileo, que permite a alunos carentes se tornarem programadores de computador, além da Tech4me, unidade com cursos de programação e robótica educacional. Com mais de 61 mil clientes no Brasil e no mundo, cerca de 2500 empregados diretos, em 30 filiais, a maior empresa de software do Estado do Rio de Janeiro e a quinta maior do Brasil, a Alterdata Software se firma no mercado de tecnologia há 33 anos, com geração de empregos e crescimento contínuo, mesmo durante a pandemia.Segundo o presidente da empresa, Ladmir Carvalho, “é importante devolver para a sociedade recursos capazes de estimular o crescimento sócio-econômico da parcela mais pobre da população, porque o desenvolvimento do País passa pela educação e cultura.” Nesse sentido, ele destacou a importância de projetos como o Galileo, que permite a alunos carentes se tornarem programadores de computador, além da Tech4me, unidade com cursos de programação e robótica educacional.

Tech4me é apresentada por Ladmir Carvalho aos visitantes da Alterdata Software, entre eles, o vereador Gustavo Simas Nathalia Schumaker

Durante palestra, Ladmir Carvalho explica os desafios das empresas de tecnologia Nathalia Schumaker

“A área técnica responde só por 30% de uma empresa de tecnologia. O restante são habilidades complementares, como liderança, capacitação de pessoas, planejamento, marketing eficaz.”, explicou Ladmir sobre o porquê de 94% das empresas de tecnologia do Estado do Rio de Janeiro terem menos de 10 funcionários. Oto é um dos robôs produzidos pelos alunos de robótica do TEch4me Nathalia Schumaker

Diretor do Serratech, grupo de tecnologia que reúne os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, Ladmir Carvalho disse ao O DIA que a área de tecnologia é um dos melhores mercados para o desenvolvimento de empregos visando à sustentabilidade, pois as empresas não poluem, contribuem para a conservação do meio ambiente, como na estrutura da Alterdata, ecologicamente sustentável. “A área técnica responde só por 30% de uma empresa de tecnologia. O restante são habilidades complementares, como liderança, capacitação de pessoas, planejamento, marketing eficaz.”, explicou Ladmir sobre o porquê de 94% das empresas de tecnologia do Estado do Rio de Janeiro terem menos de 10 funcionários.Diretor do Serratech, grupo de tecnologia que reúne os municípios de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, Ladmir Carvalho disse aoque a área de tecnologia é um dos melhores mercados para o desenvolvimento de empregos visando à sustentabilidade, pois as empresas não poluem, contribuem para a conservação do meio ambiente, como na estrutura da Alterdata, ecologicamente sustentável.

Vereador Gustavo Simas participa da visita à Tech4me em companhia do Presidente da Alterdata Software Ladmir Carvalho Nathalia Schumaker

O vereador Gustavo Simas afirmou a O DIA, com exclusividade, que “Empresas como a Alterdata , fazem de Teresópolis um celeiro do futuro, uma vez que o empreendedorismo e a inclusão social são pilares reais da construção de melhores dias para a população teresopolitana. É ampliar e entregar cada vez mais o sentimento de pertencimento as comunidades envolvidadas pelo projeto Galileu.”

Ladmir Carvalho explica os objetivos do MUTA, Museu de Tecnologia Alterdata Nathalia Schumaker

Teresópolis terá, em breve, um museu dedicado à história da tecnologia. Com exclusividade a O DIA, o presidente da Alterdata Software disse que espera com o MUTA, Museu de Tecnologia Alterdata, fomentar o interesse das crianças e jovens da cidade na cultura, em visitar um museu com uma abordagem lúdica, pedagógica, estimular a curiosidade sobre a tecnologia, em "mostrar como tudo começou, que há um evolucionismo tecnológico”, segundo Ladmir Carvalho. O vereador Gustavo Simas afirmou a, com exclusividade, que “Empresas como a Alterdata , fazem de Teresópolis um celeiro do futuro, uma vez que o empreendedorismo e a inclusão social são pilares reais da construção de melhores dias para a população teresopolitana. É ampliar e entregar cada vez mais o sentimento de pertencimento as comunidades envolvidadas pelo projeto Galileu.”Teresópolis terá, em breve, um museu dedicado à história da tecnologia. Com exclusividade a, o presidente da Alterdata Software disse que espera com o MUTA, Museu de Tecnologia Alterdata, fomentar o interesse das crianças e jovens da cidade na cultura, em visitar um museu com uma abordagem lúdica, pedagógica, estimular a curiosidade sobre a tecnologia, em "mostrar como tudo começou, que há um evolucionismo tecnológico”, segundo Ladmir Carvalho.