Crianças do CRAs Meudon realizam atividades em comemoração ao Estatuto da Criança e do AdolescenteDivulgação

Publicado 21/07/2022 18:32

A Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, vem realizando um trabalho educativo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com as crianças participantes das oficinas de artesanato promovidas pela unidade. A atividade, feita de forma lúdica para facilitar a compreensão, será realizada durante toda a segunda quinzena de julho.



Criado em julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura ao menor o direito à vida, saúde, alimentação de qualidade, educação, esporte, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, para um bom desenvolvimento das crianças e da sociedade como um todo. Não só o CRAS Meudon, mas também os outros equipamentos da Assistência Social de Teresópolis estão apresentando o ECA para as crianças e adolescentes de suas áreas de abrangência.



As oficinas de artesanato em EVA, em tecido e de recreação infantil promovidas pelo CRAS Meudon fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e constantemente são usadas para trabalhar com as crianças participantes assuntos pertinentes à sociedade, seja com temáticas referentes à história de Teresópolis ou assuntos mais densos, como violência contra a criança ou o conhecimento de seus direitos e deveres enquanto pequenos cidadãos.



“Consideramos de extrema importância trabalhar assuntos diversos com os pequenos, para que eles possam adquirir conhecimento que, mesmo sendo tratado de forma lúdica para a melhor compreensão deles, ficará para sempre na memória e será acessado no momento oportuno”, explica a coordenadora do CRAS Meudon, Tereza Alvarez.





Foto: Divulgação