Parceria entre a Prefeitura Municipal de Teresópolis e o Instituto de Ciência e TecnologiaDivulgação

Publicado 22/07/2022 22:24

O secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, e o Ouvidor Municipal, Leonardo Manso, representaram o Prefeito Vinicius Claussen, em visita, nesta quarta-feira, 20, ao Instituto Nacional de Tecnologia (INT). Com sede no Rio de Janeiro, o INT é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e empreende pesquisas avançadas visando a transferência de tecnologia para o setor produtivo, além de oferecer diversos serviços técnicos especializados. Entre os assuntos tratados na visita, a possibilidade da instalação de um Escritório Avançado do INT em Teresópolis e a cooperação para implantação de processos de inovação tecnológica, pesquisa e desenvolvimento nas indústrias de Teresópolis.

“O INT é a segunda instituição federal que a Prefeitura inicia tratativas para fechamento de acordo de cooperação. No início de julho, o Prefeito Vinicius Claussen assinou um Acordo de Cooperação com o IFRJ - Instituto Federal do Rio de Janeiro e agora estamos buscando parceria com o INT com foco na inovação tecnológica na indústria e na agricultura”, destacou o secretário de Ciência e Tecnologia, Vinicius Oberg, pontuando que também foi pauta do encontro a ampliação da certificação de orgânicos no município.

Vinicius Oberg e Leonardo Manso foram recebidos pela diretora executiva do INT Iêda Maria Vieira Caminha e pela coordenadora de Negócios do instituto, Valéria Pimentel. O reitor do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro) Rafael Almada e o defensor público federal Julio Cezar de Queiroz também participaram da visita ao INT. "Fico feliz em representar o Prefeito Vinicius Claussen em uma agenda tão importante para o desenvolvimento de Teresópolis. O INT, em seus 100 anos, mostrou que a ciência e a tecnologia são caminhos para a transformação do nosso país. Temos certeza que essa parceria será de suma importância para o nosso município", completou o Ouvidor Municipal Leonardo Manso.



O INT



Com sede no Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Tecnologia (INT) é uma instituição comprometida com a inovação. A atuação do instituto é multidisciplinar, sendo sua competência técnica estruturada através das áreas de Catálise e Processos Químicos, Corrosão e Degradação, Desenho Industrial, Energia, Engenharia de Avaliações, Ensaio de Materiais e Produtos, Gestão da Produção, Inovação e Prospecção Tecnológicas, Processamento e Caracterização de Materiais e Química Analítica. O foco das pesquisas atende a setores como petróleo e gás, energias renováveis, química verde, complexo industrial, saúde, defesa e tecnologias sociais.