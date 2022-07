Programa "Asfalto Presente" começa este fim de semana na rua Prefeito Sebastião Teixeira - Divulgação

Publicado 22/07/2022 22:09

Importante ligação entre o centro da cidade e os bairros Tijuca, Parque São Luiz, Bom Retiro e Ermitage, a via pública é mais uma contemplada pelo programa realizado em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.



Equipe da Guarda Civil Municipal/Secretaria de Segurança Pública estará no local orientando o tráfego, a fim de conciliar a passagem dos veículos com a raspagem do asfalto velho. A orientação é que nestes dois dias, sempre que possível, os condutores de veículos optem por acessos alternativos aos bairros.



A aplicação do asfalto quente está sendo programada para ser realizada à noite, a fim de causar o mínimo possível de impacto no trânsito.



Um investimento de mais de R$ 45 milhões do Governo Estadual, o programa ‘Asfalto Presente’ prevê o recapeamento de 50 quilômetros de vias públicas. O termo de cooperação técnica entre Estado e Município foi assinado em fevereiro, em Teresópolis, e começou em maio pela Rua Manoel Carreiro de Mello, no Pimentel, ampliando o alcance do programa municipal ‘Asfalto Novo’, executado pela Prefeitura. Pintura e sinalização horizontal e vertical completam a ação.

‘Asfalto Presente’. A previsão é que o trabalho seja concluído na segunda-feira, 25/07