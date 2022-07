Academia Teresopolitana de Letras tem posse da nova diretoria - Marcos Macário

Publicado 22/07/2022 22:17

Equipe da Secretaria Municipal de Cultura marcou presença na cerimônia de posse da nova diretoria da Academia Teresopolitana de Letras – ATL. Reunindo acadêmicos e convidados, a solenidade foi realizada no último sábado, 16/07, na Casa de Cultura Adolpho Bloch, quando o presidente da instituição no último biênio, Delmo Ferreira, passou o posto para Cláudia Coelho.



Em sua fala, Cláudia Coelho enalteceu a importância da educação e da valorização do professor para a construção de uma sociedade melhor, além da influência de mestres que estiveram ao seu lado durante sua trajetória. Ela prestou uma bela homenagem a Delmo Ferreira, que descreveu as muitas atividades realizadas durante sua gestão, destacando o orgulho de ter feito parte da história da ATL.



Lotada na Secretaria de Cultura, a servidora pública Mariana Moreira Mouta tomou posse na cadeira 36, cujo patrono é Raul de Leoni, e fez uma emocionante narrativa da sua evolução como escritora, homenageando os que estiveram com ela neste percurso.



“Parabenizo a ATL, instituição que há 61 anos mantém e estimula o movimento literário em nosso município. Em nome da secretária Cléo Jordão, coloco a Secretaria de Cultura à disposição da nova diretoria para o implemento de novas ações”, ressaltou o subsecretário Ricardo Guarilha, prestando homenagem à nova diretoria empossada.



Compõem a diretoria da Academia Teresopolitana de Letras para o biênio 2022-2024: a presidente Cláudia Coelho, a vice-presidente Edinar Corradini, a diretora cultural Maria Helena da Fonseca Costa, a diretora de sede Renata Marlene de Castro Melo, a diretora bibliotecária Moema Tavares, o diretor de divulgação e relações públicas Gustavo Lucena de Melo, os diretores Andrea Viviana Taubman e José Luis Simões Coelho, os tesoureiros José Luis Simões Coelho e Carol Rocha e os integrantes do Conselho Fiscal Paulo Roberto Paranhos da Silva, Ozair Furtado de Oliveira e Antonio Carlos Sequeira Fernandes (efetivos), Israel Sartini de Carvalho, Índio Brasileiro Rocha e Ruyz Athayde Alcântara de Carvalho (suplentes).



Fotos: Marcos Macário