Curso prepara para cargos de porteiros e porteiras no Capette, em TeresópolisDivulgação

Publicado 25/07/2022 11:05

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, em parceria com a CAPETTE, na última semana, deu início ao curso preparatório para porteiros e porteiras oferecido pela instituição. Com duração de um mês, o curso acontecerá todas às terças e sextas feiras, das 14h às 16:30h, com emissão de certificado após a conclusão.



A parceria de sucesso entre a instituição e o equipamento da Assistência social, que já formou duas turmas completas no curso de garçom e garçonete e uma turma no curso de jardineiro mirim, agora inicia uma nova etapa, proporcionando a homens e mulheres a formação em uma nova profissão, de forma totalmente gratuita, aumentando as chances de trabalho no mercado formal.



Os alunos dos cursos oferecidos pela CAPETTE de forma gratuita para o CRAS Meudon são selecionados pelo próprio CRAS, estão inclusos no Serviço de Proteção e Atendimento integral à família, e manifestaram interesse em participar de cursos profissionalizantes.