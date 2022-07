Novo Promaj promove encontro entre jovens do programa e secretários municipais - Gutto Rodrigues

Publicado 25/07/2022 22:30

Prefeitura promoveu nesta segunda-feira, 25, no Teatro Municipal, um encontro entre os 45 jovens selecionados para o Novo Promaj - Programa de Atendimento ao Jovem - e servidores das secretarias municipais. Durante o encontro, os representantes das secretarias apresentaram o trabalho das pastas para os jovens que vão atuar no eixo ‘Gestão Pública’ do programa de inserção no mercado de trabalho e capacitação profissional, lançado na Gestão do Prefeito Vinicius Claussen em junho deste ano.



“Com o Novo Promaj oferecemos formação teórica e prática, mentoria e inserção no mercado de trabalho para jovens entre 14 e 22 anos do nosso município. Eles terão uma excelente oportunidade de desenvolver e potencializar aptidões pessoais, características empreendedoras e competências pessoais. Com a vivência nas secretarias, eles poderão escolher, com mais segurança e conhecimento, uma profissão a seguir, pois terão contato com advogados, administradores, engenheiros, assistentes sociais e tantos outros profissionais que atuam no serviço público”, destacou o secretário de Desenvolvimento Social, Valdeck Amaral, agradecendo ao Legislativo Municipal pela aprovação do programa e ao Prefeito Vinicius Claussen pela implantação do Novo Promaj.



A reunião foi coordenada pelo secretário de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, Lucas Guimarães. Lucas explicou que as vagas estão distribuídas em três modalidades: Novo Promaj Rotativo - Gestão e Atendimento ao cliente; Novo Promaj Gestão Pública; e Novo Promaj Educação. “Os jovens contratados para o Rotativo já estão atuando na orientação dos motoristas nas vias públicas onde o estacionamento rotativo está sendo implantado. E hoje estamos realizando esta dinâmica para que os selecionados para o eixo Gestão Pública tenham a oportunidade de conhecer a atuação das secretarias para que possamos, em seguida, inseri-los nos setores da Administração Municipal de acordo com o perfil de cada um”, pontuou Lucas Guimarães, complementando que a seleção para o eixo Educação será feita em breve, com a contratação de 188 jovens.



As secretarias de Desenvolvimento Social e de Segurança Pública foram representadas pelos gestores das pastas, Valdeck Amaral e Marcos Antonio da Luz. Eles enfatizaram sobre responsabilidade, seriedade, confiabilidade e comprometimento na atuação no serviço público. A orientadora pedagógica do CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), responsável pela seleção, treinamento e capacitação profissional dos adolescentes e jovens, Tatiana Goulart, e a coordenadora geral do Novo Promaj, Jaqueline Vilarino, também participaram da reunião.



Após a apresentação das secretarias, os jovens receberam um questionário que deverá ser preenchido com as preferências de cada um sobre em qual setor deseja trabalhar. A partir daí, a Prefeitura e o CIEDS irão definir para qual secretaria cada jovem será encaminhado. Eles começam a trabalhar na próxima segunda-feira, 1º de agosto. Nas secretarias, os jovens terão o apoio dos pontos focais, servidores que irão orientá-los sobre o trabalho a ser executado.



Chaieny Soares, de 16 anos, foi selecionada para o eixo ‘Gestão Pública’. “Fiquei muito feliz por ter essa oportunidade de trabalhar pela primeira vez. Não imaginava que a Prefeitura tinha tantos setores e isso é bom porque a gente vai ter bastante experiência. Tenho o sonho de ser médica e espero ser escolhida para a Secretaria de Saúde para começar trabalhando na área”, comentou Chaieny.



O Novo Promaj - Programa de Atendimento ao Jovem, iniciativa da gestão do Prefeito Vinicius Claussen, tem o objetivo de inserir jovens entre 14 e 22 anos de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal no mercado de trabalho e proporcionar capacitação profissional para eles.



O programa será financiado com a arrecadação do estacionamento rotativo, que será implantado em vários pontos da cidade. A iniciativa também atende a uma moção do presidente do Legislativo, Vereador Leonardo Vasconcellos.



A assinatura da Carteira de Trabalho garante todos os direitos trabalhistas, tais como, FGTS, férias, 13º salário, Seguro de Vida Coletivo, Aviso Prévio e Rescisão. As inscrições para o programa podem ser feitas por meio do link

A previsão da duração da participação do jovem no projeto é de dois anos, com o percurso formativo dividido em dois ciclos (teórico e prático): formação teórica com carga horária total de 636 horas de formação; e formação prática, com carga horária total de 2.244 horas, realizadas em uma jornada total de 30 horas semanais. A assinatura da Carteira de Trabalho garante todos os direitos trabalhistas, tais como, FGTS, férias, 13º salário, Seguro de Vida Coletivo, Aviso Prévio e Rescisão. As inscrições para o programa podem ser feitas por meio do link https://bit.ly/PROMAJ e permanecerão abertas até a finalização do projeto.



Nesta edição, serão disponibilizadas 288 vagas para jovens atuarem como Novo Promaj em formação teórica e prática em gestão pública no atendimento ao Estacionamento Rotativo, as Secretarias Municipais, nos espaços de atividades da gestão pública e nas unidades escolares da cidade.