Parque Natural Municipal Montanhas abre inscrições para voluntariado - Divulgação

Publicado 28/07/2022 20:31

A Prefeitura de Teresópolis, através da Sala Verde Que Te Quero Verde da Secretaria Municipal de Meio Ambiente lançaram o chamamento público para as inscrições no programa vontuntariado no Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. As inscrições já estão abertas e seguem disponíveis através do link https://forms.zohopublic.com/nonotenote/form/ParqueNaturalMunicipalMontanhasdeTerespolis/formperma/ilbtZoxyDncD4BDdceQZD710x8TzlhJuZ8TkOYSvRSk , onde os interessados devem preencher o formulário até o dia 14 de agosto. O edital pode ser solicitado pelo seguinte e-mail salaverdequetequeroverde.2021@gmail.com.O Programa Voluntariado no Parque é uma oportunidade para a população local exercitar a cidadania e contribuir com ações efetivas para alcançar um meio ambiente mais equilibrado, conservação do patrimônio natural e promover a melhoria da qualidade de vida na comunidade.Estão disponíveis oportunidades para atuação voluntária nas diversas atividades desenvolvidas nas áreas de uso público do Parque de modo presencial e/ou a distância, como educação ambiental, atendimento ao visitante, manutenção de trilhas e afins e serviços administrativos.