CRAS Meudon realiza festa julinaDivulgação

Publicado 28/07/2022 20:57

A Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Meudon, realizou na tarde da última quarta-feira, 27 de julho, uma festa julina para os participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV). Crianças, Adolescentes e pessoas idosas puderam confraternizar degustando comidinhas típicas ao som de músicas características dessa época do ano.



O SCFV é um serviço de proteção Social Básica do Sistema Único da Assistência Social, realizado com famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF), que visa realizar atendimento em grupo, através de atividades culturais, artísticas, esportivas e de lazer, evitando assim possíveis situações de violência social. As crianças participantes frequentam as oficinas de artesanato em EVA, tecido, confecção de bijuterias e recreação infantil; os adolescentes participam do projeto Jovem Alerta, promovido pelo Centro de Integração Empresa- Escola (CIEE) e as pessoas idosas das aulas de ginástica.



Além de brincadeiras voltadas para as crianças, os convidados puderam desfrutar de pipoca doce e salgada, bolos de fubá e milho, curau de milho, maçã do amor, canjica, cachorro quente e outras diversas comidas típicas, feitas com insumos recebidos pelos CRAS através da Secretaria de Desenvolvimento Social.