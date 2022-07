Peça Pulsa, sobre a vida e obra de Cora Coralina, tem apresentação no Sesc de Teresópolis dia 6 de agosto - Bianca Oliveira

Peça Pulsa, sobre a vida e obra de Cora Coralina, tem apresentação no Sesc de Teresópolis dia 6 de agostoBianca Oliveira

Publicado 29/07/2022 20:25

Sucesso de público e de crítica, o monólogo com Raquel Penner reúne textos e poemas que falam sobre a força feminina e a alma da mulher brasileira. Com dramaturgia de Leonardo Simões e direção de Isaac Bernat, a peça propõe uma relação de cumplicidade entre atriz e plateia, com perguntas e provocações. O espetáculo “Cora do Rio Vermelho”, que faz um passeio pela vida e a obra da poeta, contista e doceira Cora Coralina, inicia temporada de circulação pelas unidades do Sesc a partir do dia 5 de agosto





Com vontade de montar seu primeiro monólogo, a atriz Raquel Penner começou a anotar frases, desejos e pensamentos soltos que, frequentemente, falavam sobre a força feminina e da alma da mulher brasileira. Ao reencontrar a obra de Cora Coralina, percebeu que a poesia e os contos da escritora e doceira goiana iam justamente de encontro à sua inquietação artística. Este foi o início do espetáculo “Cora do Rio Vermelho”, que, depois de bem-sucedidas temporadas virtual e presencial, inicia apresentações pelas unidades do Sesc: Nova Friburgo (05/08), Teresópolis (06/08), Duque de Caxias (13/08), Ramos (18/08), Madureira (19/08), Barra Mansa (01/09), São Gonçalo (03/09) e São João de Meriti (10/09). “Cora do Rio Vermelho” foi aprovado no EDITAL SESC RJ DE CULTURA 2022.



Com dramaturgia de Leonardo Simões e direção de Isaac Bernat, o espetáculo é forte e delicado, assim como a escrita da poeta. “Cora Coralina foi uma mulher múltipla e libertária. Removeu pedras e abriu caminhos para outras mulheres. Há 10 anos, tive meu primeiro encontro com ela, em uma exposição no CCBB RJ. Fiquei encantada por aquela senhora do interior do Brasil que falava firme e cantado, fazia doces e escrevia poesia, celebrava a vida e a simplicidade. Quando a reencontrei, a partir de um livro do Drummond, percebi que tudo o que eu queria dizer no palco estava ali”, lembra Raquel.



Pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, Cora Coralina (1889 – 1985) é considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras. Nascida na cidade de Goiás, ela viveu mais de quatro décadas em São Paulo. Apesar de escrever seus versos desde a adolescência, ganhava a vida como doceira, e seu primeiro livro só foi publicado em junho de 1965, quando tinha quase 76 anos de idade. Escreveu sobre os lugares onde viveu, as pessoas com as quais se relacionou e a natureza que observava.



“Quando Raquel me convidou para dirigir “Cora”, meu coração se encheu de alegria. Há anos, uma das célebres frases da poeta conduz o meu comportamento artístico e profissional: ‘Todo trabalho é digno de ser bem-feito.’ E esta mesma frase também orienta o que espero e procuro oferecer às pessoas. Como bem disse Carlos Drummond de Andrade: ‘Na estrada que é Cora Coralina passam o Brasil Velho e o atual, passam as crianças e os miseráveis de hoje. O verso é simples, mas abrange a realidade vária’”, celebra o diretor Isaac Bernat.



A dramaturgia reúne passagens de sua vida e diversos poemas retirados dos livros “Vintém de cobre – meias confissões de Aninha”; “Meu Livro de Cordel”; “Villa Boa de Goyaz”; e “Poemas dos becos de Goiás e estórias mais”. “A partir de um recorte sensível de obras feito pela Raquel e com a toada poética de Cora, busquei nessa abordagem teatral uma geografia de sensibilidade e memórias, uma paisagem sonora que a atriz observa e traduz a partir do simbólico quarto de escrita, mesclada aos seus fazeres de doçura”, explica o autor Leonardo Simões.



Ao longo da encenação, aparecem algumas músicas populares, unindo vozes femininas de cantoras-atrizes do cenário teatral brasileiro: Aline Peixoto, Chiara Santoro, Clara Santhana, Cyda Moreno e Soraya Ravenle. Em “Cora do Rio Vermelho” (o título se refere ao rio que banha Goiás), a atriz se torna uma contadora de histórias atravessada pelo amor e pela entrega que Cora dedicou a sua tradição e a sua gente.



Ficha Técnica

Idealização e atuação: Raquel Penner

Direção: Isaac Bernat

Dramaturgia: Leonardo Simões

Produção executiva: Clarissa Menezes

Cenografia, Figurino e Produção de objetos: Dani Vidal e Ney Madeira – Ney Madeira Produções Artísticas

Cenotécnico: André Salles

Tingimento, Bordado e Tratamento de objeto: Dani Vidal e Ney Madeira

Costureira: Aureci da Cunha Rocha

Costureira de cenário: Alessandra Valle

Pintura de arte: Paulo Campos

Carpinteiro: Paulo Sá

Montagem de cenário e luz: Wellington Fox

Iluminação: Ana Luzia de Simoni

Montagem e operação de luz: Bruno Henrique Caverninha

Direção Musical e Trilha Sonora: Aline Peixoto

Percussão: Fabiano Salek

Vozes: Aline Peixoto, Chiara Santoro, Clara Santhana, Cyda Moreno e Soraya Ravenle

Operação de som: Rafa Barcelos

Músicas:

"Aponte" (Lan Lanh/Nanda Costa/ Sambê)

"Maria, Maria" (Milton Nascimento)

"Simplicidade" (Jaime Alem)

Visagismo: Mona Magalhães

Direção de movimento: Luiza Vieira (cenas "Mãos" e "Todas as vidas dentro de mim")

Fotografias e Designer gráfico: Bianca Oliveira – Estúdio da Bica

Mídias sociais e Planejamento de divulgação: Lyana Ferraz

Assessoria de Imprensa: Rachel Almeida (Racca Comunicação)

Realização: Núcleo de Ensino e Pesquisa de Artes Cênicas - NEPAC



Serviço

Cora do Rio Vermelho

Nova Friburgo: 05/08, às 20h.

Endereço: Avenida Pres. Costa e Silva, 231 - Centro, Nova Friburgo - RJ, 28605-010

Teresópolis: 06/08, às 19h30.

Endereço: Av Delfim Moreira, 749, Várzea - Teresópolis - RJ, 25966-035

Duque de Caxias: 13/08, às 15h.

Endereço: Rua General Argolo, 47 - Centro, Duque de Caxias - RJ, 25011-490

Ramos: 18/08, às 19h.

Endereço: Rua Teixeira Franco, 38 - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, 21060-130

Madureira: 19/08, às 19h.

Endereço: Rua Ewbank da Câmara, 90 - Madureira, Rio de Janeiro - RJ, 21310-150

Barra Mansa: 01/09, às 19h.

Endereço: Avenida Tenente José Eduardo, 560 - Ano Bom, Barra Mansa - RJ, 27320-430

São Gonçalo: 03/09, às 19h.

Endereço: Avenida Pres. Kennedy, 755 - Estrela do Norte, São Gonçalo - RJ, 24440-490

São João de Meriti: 10/09, às 19h.

Endereço: Avenida Automóvel Clube, 66 - Centro, São João de Meriti - RJ, 25515-126

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada em casos previstos por lei, professores e classe artística com documento comprobatório) e Gratuito (Credencial plena, crianças e jovens até 16 anos e PCG). O espetáculo é gratuito em Sesc Duque de Caxias.

Duração: 50 minutos

Classificação Etária: 12 anos.

Redes: Instagram: @coradoriovermelho

Youtube: https://m.youtube.com/channel/UCayoCIzVQl0-CIpQPVRYzrQ