Obras na localidade de Tartaruga permitirão passagem de ônibus a moradores do local - Divulgação

Publicado 29/07/2022 19:48

Funcionários da Secretaria de Serviços Públicos estão construindo um muro de contenção no bairro Salaco. A obra, que está sendo feita por determinação do Prefeito Vinicius Claussen, vai permitir o retorno da passagem de ônibus para moradores da localidade Tartaruga, próximo à subsede do Parque Municipal Montanhas de Teresópolis, localizada na região. O trabalho começou na segunda-feira, 25, e a previsão é de que esteja concluído no início da próxima semana.



“A contenção antiga deslizou, impossibilitando a passagem do ônibus para os moradores do bairro, principalmente da localidade próxima ao Parque Municipal. Então, por solicitação do Prefeito Vinicius Claussen, estamos refazendo a contenção da encosta para que o ônibus possa voltar a fazer esse trajeto tão importante para os moradores”, explicou o secretário de Serviços Públicos, Davi Serafim.



Já foi feito o trabalho de remoção de terra e de pedras e agora está sendo feito o alicerce para a reconstrução da barreira de contenção de 15 metros de extensão por 8 metros de altura, com pedras de alvenaria e concreto. A equipe conta com a ajuda de uma retroescavadeira para o serviço.