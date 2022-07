Prefeitura de Teresópolis inicia recuperação do espaço destruído pelo incêndio no Sopão - Rayan Repórter

Publicado 29/07/2022 21:05

A Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social vem prestando atendimento social aos 14 moradores do Abrigo Sopão, que estão temporariamente abrigados no ginásio poliesportivo Pedro Jahara, o Pedrão. Os abrigados pela instituição no momento do incêndio foram alocados no alojamento para atletas do ginásio, cedido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, e estão dormindo em beliches da Prefeitura de Teresópolis.



A alimentação, fornecida não só aos moradores do Sopão mas também a população carente que procurava a instituição nos horários das refeições, está sendo oferecida nos horários do café da manhã, almoço e jantar, nas dependências do Café Popular, no pátio do Pedrão. De modo geral, de segunda à sexta são servidas 830 refeições diárias, sendo 350 cafés da manhã, através do projeto Café Popular, 150 almoços e 330 sopas no horário da noite, através do projeto municipal Sopa Popular. Nos fins de semana, apenas moradores do abrigo são atendidos com as refeições.



Além disso, as Secretarias Municipais de Serviços Públicos e de Obras Públicas estão dando o apoio necessário para a reforma da área afetada pelo incêndio, realizando a limpeza do local afetado e a mão de obra necessária para reconstrução do telhado e dependências afetadas.



A Prefeitura de Teresópolis esclarece ainda que, nenhuma verba pública está sendo utilizada para a reconstrução do Abrigo Sopão, sendo fornecido apenas atendimento social emergencial e mão de obra, tendo em vista que a Associação Abrigo Sopão é uma instituição de notória relevância para o atendimento à População em Situação de Rua de Teresópolis.



