Obras para nova galeria pluvial para evitar alagamento e melhor captação de água - Divulgação

Publicado 29/07/2022 22:14

Dentro de 10 dias, a Secretaria Municipal de Serviços públicos iniciará a construção de nova rede de drenagem de águas pluviais na Rua Tietê, no trecho entre a Casa de Cultura Adolpho Bloch e a Praça Dom Quixote, em Araras. Com cerca de 500 metros de extensão e utilizando manilhas de concreto de um metro de diâmetro, a nova galeria será construída ao lado da já existente no local.



“A determinação do Prefeito Vinicius Claussen é melhorar a captação das águas da chuva que descem com pressão dos bairros Barroso e São Pedro até a Praça Dom Quixote e que acabam danificando a galeria atual, destruindo a pavimentação naquele trecho. É um problema recorrente em época de temporais que a Gestão Municipal pretende eliminar. Depois da obra, todo o trecho da Rua Tietê receberá novo recapeamento, com asfalto quente, dentro do programa ‘Asfalto Presente’, do Governo do Estado, e que vem sendo realizado em diversas vias públicas na cidade”, relata Davi Serafim, secretário de Serviços Públicos.



Outros dois pontos críticos de alagamento no período das chuvas de verão vão receber obras de drenagem da Prefeitura. “São as ruas Carmela Dutra, em Agriões, e Manoel José Lebrão, no cruzamento com as avenidas Lúcio Meira e Delfim Moreira, na Várzea. Na Carmela Dutra será construída nova galeria com 900 metros de extensão, e a Manoel José Lebrão terá nova rede de captação e drenagem no trecho até a altura da ponte próxima ao cruzamento com as ruas Heitor de Moura Estevão e Presidente Roosevelt. Em breve, eliminaremos os alagamentos histó ricos nessas regiões”, adianta o Prefeito Vinicius Claussen.