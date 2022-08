Em operação do 30º BPM, em conjunto com a 110ª DPO, o Cabo Brittes faz a condução de dois suspeitos de participação no estupro de uma jovem de apenas 18 anos. - Cacau Repórtere

Em operação do 30º BPM, em conjunto com a 110ª DPO, o Cabo Brittes faz a condução de dois suspeitos de participação no estupro de uma jovem de apenas 18 anos.Cacau Repórtere

Publicado 02/08/2022 17:50

Na tarde desta segunda-feira, 1º/08, uma jovem acionou guarnição da 110ª Delegacia de Polícia informando ter saído de casa na sexta-feira dia 29/07/2022 para ir com amigos à Cachoeira dos Frades. No local, depois de consumirem bebidas alcóolicas, a vítima disse ter ficado desacordada e acordando somente às 20:00 do dia seguinte em uma padaria próxima à sua residência.



A jovem disse, em depoimento, ter despertado sem as roupas íntimas e com muitas dores no corpo, além de estar urinada e sentindo ardência ao urinar, defecar e boca ferida. Com o acompanhamento da mãe, foi até o posto de saúde de Bonsucesso, onde foi feito o registro. Por conta do constrangimento, a vítima só procurou a polícia 3 dias após o ocorrido.



Acionados, os polícias conduziram os acusados à delegacia e realizaram busca na casa de um dos suspeitos, onde foram encontradas as roupas íntimas da moça. A autoridade policial determinou a perícia peças de roupa encontradas e também requisitou o exame de corpo de delito para comprovar o estupro relatado pela jovem. Após a apuração dos fatos, os acusados foram liberados e o inquérito será aberto.