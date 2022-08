Mês de prevenção e conscientização sobre a violência doméstica, Agosto Lilás terá palestras nas escolas municipais de Teresópolis - Divulgação

Publicado 03/08/2022 19:02

Com o objetivo de alertar e debater sobre a violência doméstica contra a mulher, a Prefeitura de Teresópolis, por meio da Secretaria dos Direitos da Mulher, com o apoio do Conselho M. de Defesa dos Direitos da Mulher, promove, entre o próximo dia 10 e 31, em unidades de ensino do município e do estado, diversas palestras relacionadas ao assunto dentro da campanha de conscientização ‘Agosto Lilás’.



Voltadas para os alunos do 8º e 9º Ano do Ensino Fundamental, da EJA (Educação de Jovens e Adultos), do Ensino Médio, mães e responsáveis dos estudantes e para profissionais da Educação das unidades e entorno, as palestras, com o tema ‘Enfrentando Relações Abusivas’, contam com a parceria das secretarias municipais da Educação, Desenvolvimento Social e de Saúde.



“O nosso objetivo é discutir temas relacionados ao enfrentamento da violência contra as mulheres em suas diversas formas, mas principalmente a violência doméstica. As atividades que vamos promover marcam o aniversário de 16 anos da aprovação da Lei Maria da Penha, considerada legislação de referência em todo o mundo no combate a esse tipo de violência. Este ano, vamos realizar o trabalho de conscientização nas escolas, com diversas faixas etárias, em vários bairros e localidades do interior, buscando sensibilizar o maior número de pessoas possível com relação ao assunto”, enfatiza a secretária dos Direitos da Mulher, Margareth Rosi.



Atendimento à Mulher



A Secretaria dos Direitos da Mulher mantém o NUAM - Núcleo de Atendimento à Mulher. Instalado na 110ª Delegacia Policial, no Alto, o setor funciona todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados, com acolhimento de assistentes sociais. Outro local de atendimento é o Posto Avançado de Apoio à Mulher (PAM), na Rodoviária, no centro da cidade. O horário de funcionamento do PAM é de segunda a sexta, das 12h às 18h. Existe ainda o NAM (Núcleo de Atendimento à Mulher), também com acolhimento para mulheres, instalado no PSF do Meudon.



Instalada no 2º piso do Centro Administrativo Municipal Manoel de Freitas (Avenida Lúcio Meira, 375, na Várzea), prédio do antigo Fórum, a Secretaria dos Direitos da Mulher funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h. Informações sobre atendimento podem ser obtidas pelo telefone (21) 2742-1038.



Para acolher mulheres que sofrem ameaças de morte foi firmado termo de convênio com abrigos especializados, em locais seguros para ela e os filhos durante um período de 2 anos.



Programação ‘Palestra nas Escolas’



Dia 10/08 – 14h às 19h – CEROM (São Pedro)

8º/9º Ano e EJA – Parceria: Sec. Educação



Dia 10/08 – 9h às 15h – E. M. Alice Suassuna (Brejal)

Mães e responsáveis dos alunos – Parceria: CRAS Alto



Dia 15/08 – 8h30 – E. M. Neidy Angélica (Vargem Grande)

8º e 9º Ano – Parceria: Sec. Educação



Dia 18/08 – 8h às 14h – E. M. Paulo Freire (Vale do Paraíso)

8º e 9º Ano – Parceria: Sec. Educação



Dia 23/08 – 8h – E. M. Belkis Morgado (São Pedro)

Profissionais da Educação do entorno – Parc.: Progr. Saúde na Escola



Dia 26/08 – 14h – Colégio Estadual Lions Club (Meudon)

Profissionais da Educação do entorno – Parc.: Progr. Saúde na Escola



Dia 29/08 – 14h – C. E. Rose Dalmaso (São Pedro)

8º Ano – Parceria: Sec. Educação



Dia 31/08 – 10h às 12h – Colégio Estadual Fany Niskier (Albuquerque)

9º Ano e Ensino Médio – Parceria: Sec. Educação