Cantor Belo abre Parque de Exposições, após 2 anos, neste domingo, 7/08 - Divulgação

Cantor Belo abre Parque de Exposições, após 2 anos, neste domingo, 7/08 Divulgação

Publicado 04/08/2022 21:54

O Parque de Exposições volta a ser cenário de grandes eventos após dois anos sem programação por conta da pandemia da Covid-19, ao receber neste domingo, 7, a partir das 14h, o show do cantor Belo.

A entrada do setor de pista será um 1Kg de alimento não-perecível, que será destinado para compor as cestas básicas do CRAS e para o CAFÉ POPULAR que está servindo também almoço nessa situação emergencial, e para o SOPA POPULAR.

O evento ‘Vamo Sambar?!’ conta com o apoio da Prefeitura. Prestigie essa retomada e curta o show!