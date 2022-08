Equipe do Sine passa por treinamento para atender quem procura vagas de emprego - Divulgação

Publicado 05/08/2022 22:22

As servidoras municipais Renata Telles Claudete Simão e Ana Júlia Rebello, respectivamente coordenadora, captadora de vagas e atendente do SINE Teresopolis, participaram de um curso de qualificação na cidade de Miracema/RJ. O objetivo foi a capacitação e o credenciamento da equipe para atuação direta à população que busca atendimento no órgão, que integra a estrutura da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.



Ministrado pelas coordenadoras da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (SETRAB), o curso teve a duração de cinco dias, sendo aplicadas provas de conhecimento onde todas as servidoras foram aprovadas.



“A qualificação de nossas equipes é uma ação de rotina e faz parte do ‘Emprega Terê’, eixo do ‘Pra Cima Terê – Programa Estratégico de Fortalecimento Econômico e Geração de Empregos’, lançado há dois anos pelo Prefeito Vinicius Claussen. Tudo para que nosso pessoal esteja sempre atualizado sobre os novos sistemas operacionais e pronto a vencer os desafios de sua rotina de trabalho, oferecendo atendimento de excelência à população”, explica Lucas Guimarães, secretário municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária.



Unidade do Sistema Nacional de Emprego operacionalizada pela Secretaria Municipal de Trabalho, em convênio com o Governo do Estado, o SINE divulga informes semanais com as vagas de emprego. Para ter acesso, os candidatos devem cadastrar o seu currículo no portal www.teresopolis.rj.gov.br/portal-do-trabalhador.



Localizado no 1º piso da Prefeitura (Avenida Feliciano Sodré, 675, na Várzea), o SINE funciona de segunda a sexta, de 9h às 12h e de 13h às 17h. Contatos podem ser feitos pelo telefone (21) 97521-8424 ou pelo e-mail sine@teresopolis.rj.gov.br.