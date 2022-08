Encontro em Teresópolis promove apresentação de novo software para atender à população, otimizar banco de dados e arrecadação tributária - Bruno Nepomuceno

Publicado 06/08/2022 08:35

Dando continuidade ao processo de transformação digital da Prefeitura, a Gestão Municipal passa a adotar o software Gove, de enriquecimento cadastral e comunicação multicanal com contribuintes. A ferramenta auxiliará a transformação a partir de três pontos: eficiência no serviço público, proximidade com os cidadãos e transparência dos atos. Existem fatores fundamentais para o bom funcionamento da gestão pública moderna e que demandam necessariamente o uso de novas tecnologias pelas administrações.

O lançamento oficial da plataforma ocorreu semana passada, com a participação dos secretários Fabiano Latini, de Fazenda, Clarissa Rippel, de Saúde, e Fábio Cunha Cardoso, de Planejamento e Projetos Especiais, de servidores municipais e da equipe Gove.



“A partir da contratação do software Gove, a Prefeitura de Teresópolis realizará o cruzamento de dados entre suas diversas bases, tornando possível conhecer, analisar e atualizar os dados cadastrais em um único local, fornecendo inteligência para a administração pública. Com isso, a Prefeitura poderá se comunicar diretamente com os contribuintes, aumentando sua eficiência arrecadatória. Em suma, o que eram dados isolados se transformam em informações úteis para a gestão púb lica, o que nos permite tomar as melhores decisões no dia a dia e estabelecer uma comunicação mais ágil com o cidadão”, explica o secretário municipal de Fazenda, Fabiano Latini.



Com a tecnologia do software, será possível se comunicar digitalmente com o cidadão de modo massivo ou segmentado, aumentando a eficiência na arrecadação de tributos. Lembretes de pagamento, avisos de débitos tributários, além de informes sobre conquistas do município, prestação de contas, alertas importantes, entre outros, serão comunicados pelo software. Assim, a Prefeitura tem à sua disposição um canal direto com os cidadãos, dando maior transparência aos atos da administração.



Para os cofundadores da Gove, Ricardo Ramos e Rodolfo Fiori, "é um prazer iniciar essa parceria com um município tão importante e contribuir com tecnologia, que auxiliará a transformação digital da gestão pública, fornecendo mais inteligência e eficiência para os gestores”.

Continuando o processo de implementação do software, nas próximas semanas os servidores da Prefeitura de Teresópolis realizarão treinamento com a equipe de especialistas da Gove para capacitação e uso do sistema.