Cemitério Carlinda Berlim recebe reforma da capela mortuária e também manutenção das calçadas do entorno - Divulgação

Cemitério Carlinda Berlim recebe reforma da capela mortuária e também manutenção das calçadas do entornoDivulgação

Publicado 07/08/2022 09:32

Equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos está reformando a capela mortuária externa do Cemitério Municipal Carlinda Berlim, no Vale do Paraíso. Recuperação de paredes, eliminação de infiltração, troca de telhas quebradas, limpeza geral e pintura interna e externa são alguns dos serviços realizados.



Continuam em andamento as obras de construção de 1032 novas gavetas mortuárias para ampliar a disponibilidade de vagas no Cemitério. O trabalho é feito por empresa contratada pela Prefeitura, por licitação, seguindo as normas técnicas e ambientais vigentes, e consta de 4 blocos, numa área de aproximadamente 1240m². São feitas entregas parciais, para atender a população. Já foram liberadas 120 gavetas mortuárias, com previsão de mais 120 até o fim do mês.