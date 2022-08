Obras em galeria pluvial e asfaltamento alteram trânsito em Araras - Divulgação

Publicado 08/08/2022 21:52

A Prefeitura de Teresópolis informa que devido à construção de nova rede de drenagem de águas pluviais na Rua Tietê, no trecho entre a Casa de Cultura Adolpho Bloch e a Praça Dom Quixote, em Araras, o trânsito no bairro está com as seguintes alterações:



Sentido Araras/Várzea

Seguir pela Rua Tietê, acessar a Rua Josefa Jorge Copelo (via lateral à Casa de Cultura), prosseguir pela Rua Alfredo Rebello Filho, seguindo em direção à Rua Tietê, sentido Avenida Alberto Torres.



Sentido São Pedro/Várzea-Alto

Pegar a Rua Amapá, passando pela Praça Dom Quixote, seguir pela Rua Tietê até a Rua Josefa Jorge Copelo, de onde deverá acessar a Rua Alfredo Rebello Filho e, em seguida, entrar na Rua Tietê novamente, saindo na Av. Alberto Torres, sentido Alto ou Várzea.



Sentido Av. Alberto Torres/Araras

Acessar a Rua Tietê, pegar a Rua Alfredo Rebello Filho, acessando a Rua Josefa Jorge Copelo, e seguir novamente pela Rua Tietê.



- A Prefeitura informa ainda que nesta terça-feira, 9, será retomado o serviço de recapeamento asfáltico na Rua Tietê, no trecho já fresado. O trabalho integra o programa ‘Asfalto Presente’, uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Por isso, o trânsito funcionará em sistema de PARE E SIGA entre o Posto de Gasolina do bairro e o entroncamento com a Av. Alberto Torres.



- A Gestão Municipal informa também que o asfaltamento na Rua Prefeito Sebastião Teixeira, na Tijuca, dentro do programa ‘Asfalto Presente’, em parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, será finalizado nos próximos dias.