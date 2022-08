Prefeito Vinicius Claussen recebe os 45 jovens do novo Promaj - Bruno Nepomuceno

Prefeito Vinicius Claussen recebe os 45 jovens do novo PromajBruno Nepomuceno

Publicado 08/08/2022 23:29

Os 45 jovens selecionados para atuar no eixo ‘Gestão Pública’, dentro do Novo Promaj - Programa de Atendimento ao Jovem - começam o trabalho nas secretarias municipais nesta segunda-feira, 8. Em encontro promovido no Teatro Municipal, na Prefeitura, na última sexta-feira, 5, o Prefeito Vinicius Claussen deu as boas-vindas aos selecionados para o programa social de inserção no mercado de trabalho e capacitação profissional, lançado pela gestão municipal em junho deste ano. Secretários municipais e supervisores, servidores que irão orientar os jovens sobre o trabalho a ser executado, também participaram da reunião.



Durante o encontro, o Prefeito Vinicius Claussen destacou a emoção de receber os 45 jovens que fazem parte do Novo Promaj, no eixo Gestão Pública e anunciou para qual secretaria cada jovem foi direcionado. “Hoje, junto com os secretários municipais e servidores que serão supervisores desses jovens, dei boas-vindas a eles e conversamos sobre sonhos e projetos de vida. Falamos sobre o quanto devem aproveitar bem essa oportunidade de capacitação e de primeiro emprego para aprender e desenvolver habilidades que serão diferenciais no mercado de trabalho e que vão ajudá-los a conquistar um futuro de realizações. Estamos muito felizes de trazer de volta esse programa social e de sermos instrumentos para que esse grupo de meninos e meninas alcancem seus sonhos e mudem suas realidades”.



O Prefeito parabenizou as secretarias de Desenvolvimento Social e de Trabalho e Emprego, lideradas respectivamente por Valdeck Amaral e Lucas Guimarães, e o time do CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável), organização contratada para a seleção e capacitação dos jovens do programa, pela excelência do processo.



Os selecionados para o eixo Gestão Pública tiveram a oportunidade de conhecer a atuação das secretarias e foi feito o cruzamento das atividades das secretarias e o perfil dos jovens com o objetivo de inseri-los nos setores da Administração Municipal de acordo com esse perfil. Ana Carolina Oliveira, de 16 anos, foi selecionada para a Secretaria de Ciência e Tecnologia e ficou feliz. “Que bom ser escolhida para a Ciência e Tecnologia! Gosto muito dessa área e quero seguir carreira. Além disso, vou poder ajudar a minha família com as despesas em casa”, comentou a estudante do 1º ano do Ensino Médio.



As vagas do programa estão distribuídas em três modalidades: Novo Promaj Rotativo - Gestão e Atendimento ao cliente; Novo Promaj Gestão Pública; e Novo Promaj Educação. Os jovens contratados para o Rotativo já estão atuando na orientação dos motoristas nas vias públicas onde o estacionamento rotativo está sendo implantado. A seleção para o eixo Educação será feita em breve, com a contratação de 188 jovens.



Novo Promaj

O Novo Promaj - Programa de Atendimento ao Jovem, iniciativa da gestão do Prefeito Vinicius Claussen, tem o objetivo de inserir jovens entre 14 e 22 anos de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal no mercado de trabalho e proporcionar capacitação profissional para eles.



O programa será financiado com a arrecadação do estacionamento rotativo, que está sendo implantado em vários pontos da cidade. A iniciativa também atende a uma moção do presidente do Legislativo, Vereador Leonardo Vasconcellos.



A assinatura da Carteira de Trabalho garante todos os direitos trabalhistas, tais como, FGTS, férias, 13º salário, Seguro de Vida Coletivo, Aviso Prévio e Rescisão. As inscrições para o programa podem ser feitas por meio do link

A previsão da duração da participação do jovem no projeto é de dois anos, com o percurso formativo dividido em dois ciclos (teórico e prático): formação teórica com carga horária total de 636 horas de formação; e formação prática, com carga horária total de 2.244 horas, realizadas em uma jornada total de 30 horas semanais. A assinatura da Carteira de Trabalho garante todos os direitos trabalhistas, tais como, FGTS, férias, 13º salário, Seguro de Vida Coletivo, Aviso Prévio e Rescisão. As inscrições para o programa podem ser feitas por meio do link https://bit.ly/PROMAJ e permanecerão abertas até a finalização do projeto.A previsão da duração da participação do jovem no projeto é de dois anos, com o percurso formativo dividido em dois ciclos (teórico e prático): formação teórica com carga horária total de 636 horas de formação; e formação prática, com carga horária total de 2.244 horas, realizadas em uma jornada total de 30 horas semanais.



Nesta edição, serão disponibilizadas 288 vagas para jovens atuarem como Novo Promaj em formação teórica e prática em gestão pública no atendimento ao Estacionamento Rotativo, as Secretarias Municipais, nos espaços de atividades da gestão pública e nas unidades escolares da cidade.